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2023年上半年平福省跻身全国吸引外资最多十强省市

受益于做好工业基础设施、交通互联互通对接等方面的准备工作以及灵活地开展地方现有潜力和优势推广活动，平福省2023年上半年吸引外商直接投资（FDI）方面取得了较大突破。 平福省人民委员会透露，今年上半年，该省共引进了16个外资项目，投资总额6.32亿美元（同比增长11倍），完成全年计划的200%。

平福省委书记阮孟强表示，平福省首次引进大规模投资项目，注册资本为5亿美元；该省也首次跻身2023年前六月吸引外资最多十强省市。

5月份，平福省人民委员会向规模达5亿美元的投资项目签发投资许可证，从事生产汽车和其他车辆类型的半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎。

截至目前，该省共吸引378个外资项目，注册资本超过40亿美元。

目前，平福省已制定总面积6000公顷的13个工业园区规划，其中12个工业园区已投入运营。各工业园区引进的投资项目主要集中于电子元件制造，辅助工业产品制造；纺织服装业、鞋业和木材工业等领域。

此外，平福省还有花芦口岸经济区，面积28364公顷。目前，该省已批准91家企业在花芦口岸经济区的投资主张（总面积1685公顷）。

为了顺应未来工业发展趋势，平福省人民委员会已签发《2021-2025年阶段、展望至2030年平福省工业园区、经济区、产业集群发展提案》。

平福省提出到2025年工业园区用地面积扩大8290公顷、经济区用地面积扩大25864公顷、产业集群用地面积扩大730公顷；到2030年分别扩大11522公顷、25864公顷和1279公顷等目标。（完）

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