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2023年上半年平福省跻身全国吸引外资最多十强省市
平福省委书记阮孟强表示，平福省首次引进大规模投资项目，注册资本为5亿美元；该省也首次跻身2023年前六月吸引外资最多十强省市。
5月份，平福省人民委员会向规模达5亿美元的投资项目签发投资许可证，从事生产汽车和其他车辆类型的半钢子午线轮胎和全钢子午线轮胎。
截至目前，该省共吸引378个外资项目，注册资本超过40亿美元。
目前，平福省已制定总面积6000公顷的13个工业园区规划，其中12个工业园区已投入运营。各工业园区引进的投资项目主要集中于电子元件制造，辅助工业产品制造；纺织服装业、鞋业和木材工业等领域。
此外，平福省还有花芦口岸经济区，面积28364公顷。目前，该省已批准91家企业在花芦口岸经济区的投资主张（总面积1685公顷）。
为了顺应未来工业发展趋势，平福省人民委员会已签发《2021-2025年阶段、展望至2030年平福省工业园区、经济区、产业集群发展提案》。
平福省提出到2025年工业园区用地面积扩大8290公顷、经济区用地面积扩大25864公顷、产业集群用地面积扩大730公顷；到2030年分别扩大11522公顷、25864公顷和1279公顷等目标。（完）