2023年平顺省旅游黄金周将于10月21日至 24 日举行，其亮点为黄金周开幕式和以“平顺闪耀色彩”为主题的平顺旅游日28周年庆祝活动。

2023年国家旅游年-“平顺-绿色融合”组委会刚发布了2023年平顺旅游黄金周举行计划。

根据该计划，平顺省旅游黄金周期间将举行丰富多彩的活动，诸如鱼露周、火龙果周、OCOP产品周和旅游博览会等。

在此期间，藩切市和各县级市还将举行系列响应宣光-平顺文化旅游节的活动，如旅游展览会、文艺演出、文化旅游发展成就图片展以及介绍两省特色美食的饮食区等。

据平顺省文体旅游厅的介绍，平顺旅游黄金周举办目的是向国内外游客介绍当地旅游发展潜力与优势，宣传推广该省鱼露、火龙果、OCOP产品等特产，进而助力旅游业的发展，吸引游客以及国内外投资者。与此同时，加强全国各地之间的交流与合作。

平顺省提出2023年接待游客670万人次的目标，将旅游业打造成为该省三大支柱产业之一，努力挖掘潜力与优势，推动旅游业的可持续发展，逐步打造国家级旅游目的地。

年初至今，平顺省旅游业强劲复苏和发展。2023年上半年，全省预计接待游客超过450万人次，同比增长86%，其中国际游客超过13.5万人次，是2022 年同期的4.4倍。旅游收入预计超过11.3万亿越盾，是2022 年同期的1.5倍。（完）