2022-2023年越南经济：出口是经济增长的坚实基础

越南工贸部进出口局副局长陈青海表示，2022年国际形势错综复杂，俄乌冲突、大国战略竞争激烈、贸易保护主义崛起、油价上涨等给越南经济带来了不少负面影响。

在此背景下，越南整个政治体系、全国人民和企业界全力以赴，完成经济社会发展任务。2022年越南宏观经济总体稳定，通货膨胀得到抑制，主要经济指标保持在合理区间等。

据越南工贸部的报告，2022年全年越南货物进出口总额预计达7320亿美元，同比增长约10%。其中，出口增长约10.5%，达到3715亿美元，超过国会和政府提出的目标。

出口商品结构不断优化，原材料出口减少，工业、加工产品出口增加。加工制造业产品在出口结构中占据主要比重，占出口总额的86%以上。

2022年是越南水果出口大获成功的一年。许多国际市场开放对越南的新鲜水果。预计2023年越南新鲜水果出口至少同比增长20%，或将达到40亿美元。同样，2022年越南海产品出口大获全胜，预计创汇110亿美元，同比增长25%。越南连续第7年实现贸易顺差，顺差额达近110亿美元。

陈青海同时指出经济发展面临的一些困难和挑战，如2022年第四季度起出口增长呈放缓趋势，国际市场缩小，竞争激烈，部分商品原材料价格上涨。出口仍大幅依赖外国投资部门（FDI），企业界仍未充分挖掘自由贸易协定带来的关税优惠。国内企业尤其是中小企业的出口能力水平不高等。

越南工贸部长阮鸿延表示，在全球供应链面临中断风险的背景下，各家企业必须转变思维，创新工作方式，更加关注国际贸易中供应链的“绿色”因素，以满足日趋苛刻的市场要求。

为进一步推进2023年出口强劲、可持续增长，阮鸿延部长建议各单位密切关注国内外经济形势，积极评估其对生产经营及进出口活动的影响，以及时做出应对措施。

此外，各单位应抓好市场调查、分析和预测工作，更新政策规定，发挥自贸协定的作用，将数字化转型应用于贸易促进、品牌开发等工作中。

工贸部将指示驻外商务处密切关注所在国的新政策和法律法规，特别是关于进口商品绿色标准的新规定，及时更新市场信息并提出政策建议，让地方、协会和企业及时调整经营战略和计划，实现出口可持续增长目标等。（完）