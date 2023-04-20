2022 年全球灾害报告首发式活动在联合国总部举行

4月19日，越南常驻联合国代表团、澳大利亚常驻联合国代表团与红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）于4月19日在联合国总部举行了主题为“信任、平等和地方行动：从新冠肺炎疫情中汲取经验教训以更好地应对下一次全球性危机”的IFRC 2022 年全球灾害报告首发式。来自各国和联合国组织的近 40 名代表出席了此次活动。

与会代表高度评价越南、澳大利亚和IFRC联合举行该活动，并表示报告中的建议对联合国成员参与和推动今年重大议程，特别是《联合国仙台减少灾害风险框架》中期审查等具有重要的参考意义。

越南常驻联合国代表团团长邓黄江大使在活动上发言时强调，越南早就认识到通过加强从中央到地方的卫生体系来预防和应对流行病的重要性。在联合国论坛上，越南推动联合国大会将每年的12月27日定为国际防疫日，提升国际社会应对未来可能发生的疫情能力。越南与澳大利亚等国家推动联合国大会通过关于召开有关流行病预防和应对高级别会议的决议，并将继续积极参与本次会议的筹备进程。

邓黄江大使认为，IFRC 的建议值得考虑，这有助于加强全球卫生结构，更好地应对未来的健康风险。需要把人民置于预防和应对流行病政策的中心。

邓黄江大使表示，国际社会应重点解决在获得疫苗、疾病诊疗方面的不平等问题。越南珍视联合国和国际合作伙伴在新冠肺炎疫情期间提供的支持，但也强调，发展中国家需要通过技术转让等才能更容易地获得先进的医疗技术。越南相信，通过加大对基础设施、设备和人员队伍的投入，加强包括基层医疗在内的国家卫生能力将在应对未来流行病方面发挥核心作用。此外，社会经济发展和民生政策也对疫情防控工作发挥有效的带动作用。（完）