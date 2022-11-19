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2022年APEC领导人会议周：越南外长裴青山会见法国和巴布亚新几内亚外长
裴青山对两国文化教育、医疗卫生领域合作发展情况表示欢迎；提议双方多措并举推动后疫情时代两国关系走深走实；促进高层和各级代表团互访和接触，尤其是在庆祝2023年越法建交50周年和战略伙伴关系建立10周年之际。裴青山评价称，经济合作是越法战略伙伴关系中的重要支柱，提议法国尽快批准《越欧投资保护协定》（VIPA），以充分挖掘两国合作潜力。裴青山高度评价法国在联合国、亚欧会议(ASEM)、东盟 – 欧盟合作及法语国家组织等国际和地区论坛上的作用和话语权。
卡特琳·科隆纳强调了越法战略伙伴关系的重要性；高度评价越南在印太地区的地位和作用；并重申在国际形势错综、充满挑战的背景下希望深化与越南的协作配合。卡特琳·科隆纳表示，许多法国企业关注并有意对越南绿色技术、数字技术和清洁能源等法国拥有优势的领域进行投资。卡特琳·科隆纳希望尽快访问越南，以共商推动两国在特别是经贸、文化、防务、教育、旅游、科技等各个领域上的合作关系更全面更紧密更有效发展的具体措施。
*巴布亚新几内亚外交部长贾斯汀·特卡琴科在会见中对越南经济社会在实施革新事业35年来所取得的成就表示钦佩并希望学习借鉴越南的经验。 贾斯汀·特卡琴科强调，巴布亚新几内亚确定其与越南的关系具有战略意义。巴布亚新几内亚希望尽快在越南设立外交代表机关，以提升两国特别是在经贸投资、农产品和水产品加工、矿业、液化石油气能源等领域的合作及各地方之间合作层次和水平。贾斯汀·特卡琴科表示，巴布亚新几内亚希望越南分享工业化和现代化经验，并鼓励越南企业对巴进行投资。
裴青山介绍了越南经济社会在实施革新事业35年后所取得的发展成就；强调越南愿向巴布亚新几内亚分享成功经验，一致同意进一步加强共同关心的领域的合作关系。
双方一致同意加强高层和各级代表团互访，为两国企业开展贸易和投资促进活动铺平道路；加快落实水产业合作谅解备忘录；研究制定更多合作机制并签署合作协议，为支持和保护投资，避免双重税收、石油等领域合作奠定法律基础。
双方一致同意在联合国、亚太经合组织（APEC）框架内和其他地区和国际论坛上继续加强协作配合。贾斯汀·特卡琴科强调，巴布亚新几内亚支持东盟和越南关于在遵守包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法基础上以和平方式解决东海争端的立场和努力。
裴青山强调，越南愿意为促进巴布亚新几内亚与东盟关系发展牵线搭桥，希望巴布亚新几内亚配合并协助促进越南和太平洋岛国之间的关系发展等。（完）