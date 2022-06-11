2022年香格里拉对话会：越南愿与各国一道努力维护和平

2022年

框架内，6月11日下午，越南国防部部长潘文江大将出席以“军事现代化和国防能力”为主题的讨论会并发表重要讲话。潘文江大将题为“加强国防能力保卫祖国”的演讲中强调，当今世界正面临许多传统和非传统安全挑战；和平发展趋势始终是人类共同愿望，但各国之间的战略竞争、矛盾、利益冲突和领土主权争端则不断发生。越南经历了数十年的自卫战争，因此深刻了解暴力和冲突的后果。越南决心维护国家和平，同时愿意承担重大的国际责任。潘文江表示：“越南国防是全民国防，具有和平、自卫、积极主动、坚决、坚持预防和避免战争风险等特点。越南国防的总体目标是坚定捍卫祖国的独立、主权、统一和领土完整，维护国家和民族利益，确保政治稳定；为国家建设与发展营造和平环境；愿为地区乃至世界的和平、繁荣、合作和共同发展作出贡献。”在讨论会上，潘文江大将强调了越南的观点，即越南渴望世界上所有国家和民族都能享受和平、合作和平等发展。越南愿成为各国的朋友和可靠伙伴。越南不加入军事同盟，不联合一国对抗另一国，不允许外国在越南境内设立军事基地或利用越南领土对抗其他国家；在国际关系中不使用武力或以武力相威胁。关于东海问题，潘文江大将强调，越南坚持并坚决在对话和遵守国际法尤其是1982年《联合国海洋法公约》基础上解决东海问题，并承诺全面有效落实《东海各方行为宣言》，努力制定更高效、更实质性、更具约束力的《东海行为准则》。（完）