2022年韩国—越南文化旅游节在河内还剑湖步行街精彩纷呈

12月17日下午，由韩国旅游发展局(KTO)驻越南代表处举行的2022年韩国—越南文化旅游节在河内还剑湖步行街精彩开幕。这是庆祝越南韩国建交30周年（1992-2022）的活动，同时也为两国打造文化交流空间。

韩国驻越南大使吴英珠，韩国旅游发展局局长Kim Jangsil 出席活动。韩国旅游发展局在开幕式上公布2023—2024年韩国旅游年。

共设24个不同主题展位的展区吸引众多观众参与体验，如体验韩国音乐、电影、饮食、手工艺品、韩国传统游戏的韩国文化展区和韩国品牌展区等。

2022年韩国—越南文化旅游节也是Vietravel、Hanoitourism、 Hanoitourist、Flamingo Redtours 和 Saigontourist等越南一流旅游企业向游客介绍韩国旅游路线的良好平台。

韩国—越南文化旅游节期间，拥有越南和韩国著名歌手、音乐组合参与的文艺表演节目吸引了大批首都民众和游客。

此前，12月16日，韩国旅游发展局举行越南—韩国旅游伙伴见面会、韩国旅游交易会和2022年韩国之夜等活动。同时，越南旅游总局与韩国旅游发展局签署了越南与韩国合作促进旅游备忘录。

韩国旅游发展局局长Kim Jangsil表示，通过2022年韩国—越南文化旅游节，希望河内乃至广大越南人民群众能够拥有一个游玩、体验韩国文化的空间，从而更加热爱韩国，并选择韩国作为未来的旅游目的地。

近年来，越南和韩国一直是重要的旅游合作伙伴。在新冠疫情爆发之前，2019年越南接待了超过430万名韩国游客，同比增长23.1%，是越南最大的国际游客市场。同时，2019年韩国也迎来了超过55万名越南游客，比2018年增长了21.4%。当疫后旅游业复苏时，2022年前11个月，已有超过16万名越南游客赴韩国旅游，并有56.7万名韩国游客访问越南。韩国继续成为越南最大的国际游客市场。（完）