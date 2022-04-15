2022年阅读文化节展示和介绍1000本书

在开幕式上，越南国家图书馆馆长侨翠娥表示，举办2022读书文化节是为了鼓励和促进社区阅读运动的发展。组委会希望借此提高人们对阅读对于知识和技能提高、思维发展、教育发展及人格锤炼的重大意义和重要性的认知。与此同时，逐步培养家庭、学校、机关、组织和社区的阅读习惯；发现和表彰为阅读文化的发展做出贡献的组织和个人；通过越南阅读文化的建设和发展，增强全社会的责任感。2022书读文化节包含多项直播活动，结合线上直播和远程活动，适合民众和读者在疫情复杂的情况下获取信息的需求。具体的是，组委会在越南国家图书馆举办了“阅读文化与生活”图书展，展示和介绍了 “图书——人类的遗产”、“阅读开启知识之门” ; “阅读创造未来”和“阅读的艺术”等4个内容的1000本书。值此机会，国家图书馆以远程形式在河内举行了6~13岁学生书画比赛总结和颁奖仪式。获奖的画作将被展示并制成相册，在图书馆的网站、Instagram、脸书和粉丝专页上发布。青少年读书感想写作比赛也吸引了众多参赛者。书评有助于年轻人练习演讲技能、综合和分析能力，从而培养阅读习惯，传递对阅读的热爱。获奖文章将在图书馆的各种信息渠道上发布。阅读文化节还设有介绍第四届全国图书奖的图书专区，共有24本图书和丛书，其中A奖2本，B奖9本，C奖13本，以表彰图书的价值，表彰作者和出版社，使这些书籍的价值得到广泛传播。值此机会，西班牙语系十国驻越大使馆开展了向越南国家图书馆捐赠图书的活动。（完）