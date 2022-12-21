2022年“闪耀越南”旅游推介和促进摄影大赛正式发起

21日，越南文化体育旅游部旅游总局已正式发起题为“闪耀越南-惊奇越南”2022年旅游推介和促进摄影大赛。大赛举行的目的在于汇集关于向国内外游客推介越南国家风土人情、具有宣传价值的最佳摄影作品。大赛还有助于在后新冠肺炎疫情时代加大旅游宣传和促进旅游 发展。

参赛对象不限，年龄不限。参赛作者可在网址www.anhnghethuatdulich.com了解更多信息。投稿时间从大赛发起之日到2023年6月5日。有关比赛的更多内容可登陆http://tapchidulich.net.vn查询。

组委会鼓励专业摄影师、业余摄影师和摄影爱好者创作和公布有关旅游活动的摄影作品，有助于提高社会对旅游作用的认识，吸引更多外国游客赴越南旅游，促进越南旅游发展。

大赛奖项设置包括一等奖1个，二等奖2个，三等奖三个，鼓励奖5个。此外还设置其他辅助奖项。获奖作品将得到展示。大赛总结颁奖仪式预计将于庆祝越南旅游部门成立日之际的2023年7月在河内举行。

2022年是越南旅游获得许多国内外奖项的一年。越南许多旅游景点也获得权威国际奖项，吸引广大国内外游客前来探索和体验。

2022年 越南旅游公司数量也增加，越南国际旅游公司为2948家，比2021年同期增加837家；国内旅游公司1302家；旅游住宿接待单位3.5万个，客房70万左右。

2022年，越南接待外国游客人数约350万人次，达年度既定目标的70%。国内游客人数1亿多人次，比年度既定目标的6000万人次增长一倍。旅游收入达约495万亿越盾，超过年度计划的23%。

2023年，越南旅游业力争实现接待游客人数1.1亿人次，其中外国游客800万人次，国内游客约1亿多人次，旅游收入约650万亿越盾等的目标。（完）