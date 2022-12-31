2022年越南GDP增长8.02%

在河内举行的2022年第四季度经济社会统计数据新闻发布会上，越南计划与投资部统计总局局长阮氏香表示，越南经济强劲复苏，宏观经济保持稳定，通货膨胀在可控范围内，经济各大平衡得到保障。

营商投资环境得到改善已为经济社会的复苏做出积极的贡献，赢得人民和企业的支持和信任。部分行业增速高于新冠肺炎疫情爆发前的水平。

具体而言，因经济复苏并 达到2021-2022年阶段最高的增长水平，2022年国内生产总值（GDP）与去年相比增长了8.02%。

统计总局指出，在全国经济增速中，农、林和水产业增长了3.36%，对经济总量增速贡献了5.11%；工业和建筑业增长了7.78%，贡献率达38.24%；服务领域增长9.99%，贡献率56.65%。

农、林和水产业持续发挥经济支撑的作用。农业产业增长2.88%，对经济总量增加值增速贡献0.27个百分点；林业增长6.13%，贡献0.03个百分点；水产业增长4.43%，贡献0.12个百分点。

工业和建筑业、加工制造业继续成为经济的增长动力，增速达8.10%，对经济总量增加值增速贡献了2.09个百分点。

此外，供水和废水处理、电力生产和分配、采矿业、服务业、住宿和餐饮服务、金融银行和保险、通信传媒、医疗卫生等行业也保持强劲的增长势头。

对于2022年的经济结构，农、林和水产业占11.88%，工业和建筑业占38.26%，服务业占41.33%。

关于2022年GDP的利用方面，最终消费同比增长7.18%，贡献率达49.32%；资产储蓄增长5.75%，贡献率22.59%；货物和服务出口增长4.48%；货物进口和服务增长2.16%等。

按照现行价格来计算，2022年人均GDP达9560万越盾（约合4110美元），同比增长393美元。2022年经济劳动生产率达每人1.881亿越盾（约合每人8083美元）。

按比较价格，因劳动者水平有所改善，2022年劳动生产率增长了4.8% 。（完）