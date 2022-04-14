2022年越南-亚洲数字化转型高级别论坛将以线上线下方式举行

据越南软件与信息技术服务协会（VINASA）4月14日公布的消息，题为“协同实现数字化转型”的2022年越南-亚洲数字化转型高级论坛（Vietnam - ASIA DX Summit 2022）将于5月24日至25日在河内以线下方式举行并在VINASA的媒体渠道以线上方式举行。



2022年越南-亚洲数字化转型高级论坛有助于在数字化转型领域为地方和技术企业之间、越南与亚洲国家之间建立联系的机会。



据组委会的介绍，2022年越南-亚洲数字化转型高级论坛包括5个主要活动。其中将举办22场讨论会，涉及数字政府、数字企业、数字经济-数字社会和数字化转型的国际经验等4大主题。

此外，组委会在论坛期间举行多项相关活动，包括介绍优秀的数字化转型平台和解决方案；中小企业、制造企业数字化转型的培训活动，改变领导者对数字化转型的意识等。



2022年越南-亚洲数字化转型高级论坛由越南软件与信息技术服务协会与信息与传媒部共同联合举行。预计吸引3000名代表面对面参加和一万多名代表以线上方式参加。



除了希望为越南各机关和组织带来国际数字化转型经验外，组委会还希望促进国内和国际数字技术企业之间的对接与合作等。（完）