2022年越南饲料十强企业名单出炉

12月14日，越南评估报告股份公司(Vietnam Report)公布了2022年越南饲料十强企业名单；同时介绍国际市场持续波动背景下越南饲料市场研究结果。

具体，入榜的企业包括越南C.P畜牧业股份公司、De Heus有限责任公司、CJ Vina Agri有限责任公司、越南Greenfeed股份公司、家畜饲料生产越法股份公司、越南Japfa Comfeed有限责任公司、Mavin集团股份公司、越南Dabaco集团股份公司、Vina Sunjin有限责任公司、红河营养股份公司。

2022年饲料十强企业名单的三项主要评选标准为财务绩效、媒体声誉以及在2022年10月和11月内进行的相关调查结果。

对2022年饲料市场做出总体评价时，越南评估报告股份公司总经理武登荣透露，据联合国粮农组织（FAO）的信息，2050年食品需求量将会增长60%，其中动物蛋白需求量每年将会增长1.7%。

2021年全球饲料市场规模将达4821亿美元，预计到2027年将达到5894亿美元，2022-2027年阶段的年均复合增长率（CAGR）为3.5%（根据国际市场研究机构IMARC的数据）。

作为一个原料丰富的国家，越南饲料行业发展潜力巨大。 据统计，越南畜牧业对精饲料（玉米、豆粕、麸皮、鱼粉等）的年均需求量约为3300万吨。

然而，国内年均供应量仅为1300万吨，因此要从国外进口65%的需求量。具体，越南平均每年进口2000至2200万吨饲料。

海关总局的初步统计数据显示，2022年前11月，越南饲料和原材料进口额超过50亿美元，同比增长11.5%。越南这类产品第一大进口国为阿根廷（占29.8%），其次为巴西（20.2%）、美国（12.8%）。