2022年越南连接技术与创意活动正式开幕

12月7日上午，越南科学与技术部同农业与农村发展部和胡志明市人民委员会在胡志明市联合举行了题为“连接绿色技术和有机农业”的2022年越南连接技术与创新活动（Techconnect and Innovation ）开幕式。

越南科学技术部部长黄成达在开幕式上致词时表示，计划与技术部希望通过该活动进一步推动东南部和西南部地区各家企业中的技术应用、技术转让和技术创新。该活动还展示各种新技术和新产品，旨在满足各地方和经济区与国内外合作伙伴的技术应用、转让和创新方面的对接需求。

近期，政府制定和颁发了多项配备许多进步和创新规定的政策，同时还设立和开展了多项推动创新创意的计划和活动。

胡志明市人民委员会副主席杨英德表示，该市技术应用、转让和创新活动出现了积极转变。该市颁发了多项以企业为中心的计划和项目，助力企业在技术应用与创新方面取得主动权，同时有助于提高企业生产率和竞争力。

胡志明市开展的各项科技与创新活动致力于实现将该市发展成为智慧城市和现代化的服务和工业城市的目标。

2022年越南连接技术与创意活动将持续到12月10日，其目的在于加强技术连接，推动国家创新系统组成部分之间的连接网络的形成与发展。其中，把重点放在企业的创新活动上，旨在寻更可持续的增长动力。

在此期间还举行共设250间展位的两场国际展会，包括：2022年农林渔业设备与技术展览会（(Vietnam Growtech 2022)）和2022年食品、饮料和食品加工技术展览会 (Vietnam Foodtech 2022)。（完）