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2022年越南诚信高效上市公司50强对外公布
6月3日，越南评估报告股份公司（Vietnam Report）在河内正式发布了2022年越南诚信高效上市公司50强（VIX50）名单。
这是客观、科学和独立研究的结果，在选择合格公司的基础上，根据销售额、利润、资产和最低市值为 5000 亿越盾（截至 4 月 29 日）四个指标进行排名。
同时，基于投资者、市场和专家的评估标准，如：企业的规模、效率和业务前景、收入和利润的复合增长率；企业媒体声誉等。越南评估报告股份公司与金融和经济专家小组合作，对企业的增长潜力、可持续发展水平、管理质量和行业中的地位等进行额外评估。
2022年越南诚信高效上市公司50强的前10家企业包括：Vinhomes股份公司、和发集团股份公司、马山（Masan）集团股份公司、移动世界投资股份公司、越南国际商业股份银行、越南外贸股份商业银行、德江化学品集团股份公司、越南科技与商业股份银行、军队股份商业银行、亚洲股份商业银行等。（完）
这是客观、科学和独立研究的结果，在选择合格公司的基础上，根据销售额、利润、资产和最低市值为 5000 亿越盾（截至 4 月 29 日）四个指标进行排名。
同时，基于投资者、市场和专家的评估标准，如：企业的规模、效率和业务前景、收入和利润的复合增长率；企业媒体声誉等。越南评估报告股份公司与金融和经济专家小组合作，对企业的增长潜力、可持续发展水平、管理质量和行业中的地位等进行额外评估。
2022年越南诚信高效上市公司50强的前10家企业包括：Vinhomes股份公司、和发集团股份公司、马山（Masan）集团股份公司、移动世界投资股份公司、越南国际商业股份银行、越南外贸股份商业银行、德江化学品集团股份公司、越南科技与商业股份银行、军队股份商业银行、亚洲股份商业银行等。（完）