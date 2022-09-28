新闻
2022年越南绿色建筑周助力推动多维对话与合作机制
建设部透露，这是一个开放和权威的论坛，有助于加强对话机制和多维合作对接力度，预计将吸引来自各部委、行业和地方、各国际组织、机关、研究和培训组织、项目管理单位、投资业主、咨询设计单位、国内外建筑师和专家以及建材生产和分销企业等的1200多位代表参加。
2022年越南绿色建筑周期间预计举行一场全体会议和三场专题讨论会，深入讨论和交换绿色建筑规划和发展、打造可持续城市，力争履行越南在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）上所作出的承诺等方面的经验。
全体会议重点讨论促进绿色建筑发展，力争践行越南在COP26上所作的承诺。具体是，共商建筑部门履行COP26上各项承诺和目标的解决方案和行动计划；越南顺应全球趋势的绿色建筑及相关经验教训；制定绿色建筑投资支持政策和机制；推动应对气候变化的绿色建筑发展，力争实现“净零”目标； 绿色项目的财务机制和资源；发挥创造力并将数字技术应用于推动绿色建筑可持续发展等内容。
同时，在此期间将举行三场专题讨论会，即创建保护生态体系的工程项目和提高生活质量；绿色建材与保护生态环境和确保工程质量；绿色措施和绿色技术。
越南绿色建筑周的举办已成为建设行业的年度活动，为提高相关各方在推动绿色建筑发展方面作出积极贡献。（完）