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2022年越南工业与制造业展览会拉开序幕
6月8日，在平阳省新城世界贸易中心，2022年越南工业与制造业展览会（VIMF 2022）正式拉开序幕。
今年，越南工业与制造业展览会与 2022 年越南工业自动化展览会 （VIAF 2022）相结合。这是越南和东南亚地区服务于制造工业、机械制造业、自动化及补辅助工业的机械设备、工具材料、技术应用的第14届国际专业展览会。
这也是在平阳举行的第四次展览会。展览会设有300多个展位，吸引了来自新加坡、韩国、日本、中国、台湾、泰国、印度、意大利、德国和美国等15个国家和地区的企业和工业集团参加，如： Autonics Vina、三菱电机（Mitsubishi Electric）、THACO Industries、3M、Thinh Qua、Logiform、SICKs、DAT Tech、Beckhoff、Swisslog, Interroll Thailand, Tai Chung Seiki Vietnam, Wustech, Helukabel, Mitutoyo, Servo Dynamics, Yale等。
平阳省人民委员会常务副主席梅雄勇先生表示，通过此次展会介绍未来的工业产品，促进在平阳省和本地区投资经营的国内外企业与工业集团的贸易联系和投资合作。
梅雄勇先生指出，过去25年多的发展历程中，平阳省始终秉持欢迎投资商的方针，不断改革行政手续，为企业创造最大的便利。截至2022年5月末，平阳共有29个工业园区的27个工业园区和12个工业集群区的9个工业集群区已投入运营。截至2022年5月，平阳省累计吸引外商投资项目（FDI）4047个，投资总额为395亿美元，是越南全国吸引外资最多的三个省市之一。
梅雄勇先生认为参加本次展览会的国内外企业和公司可互相分享技术、工业和自动化发展等方面的新进步，从而找到新的技术解决方案，促进生产创新，提高越南产品和服务在世界市场上的质量和竞争力。
按计划，本次展览会将于2022年6月10日结束。（完）
今年，越南工业与制造业展览会与 2022 年越南工业自动化展览会 （VIAF 2022）相结合。这是越南和东南亚地区服务于制造工业、机械制造业、自动化及补辅助工业的机械设备、工具材料、技术应用的第14届国际专业展览会。
这也是在平阳举行的第四次展览会。展览会设有300多个展位，吸引了来自新加坡、韩国、日本、中国、台湾、泰国、印度、意大利、德国和美国等15个国家和地区的企业和工业集团参加，如： Autonics Vina、三菱电机（Mitsubishi Electric）、THACO Industries、3M、Thinh Qua、Logiform、SICKs、DAT Tech、Beckhoff、Swisslog, Interroll Thailand, Tai Chung Seiki Vietnam, Wustech, Helukabel, Mitutoyo, Servo Dynamics, Yale等。
平阳省人民委员会常务副主席梅雄勇先生表示，通过此次展会介绍未来的工业产品，促进在平阳省和本地区投资经营的国内外企业与工业集团的贸易联系和投资合作。
梅雄勇先生指出，过去25年多的发展历程中，平阳省始终秉持欢迎投资商的方针，不断改革行政手续，为企业创造最大的便利。截至2022年5月末，平阳共有29个工业园区的27个工业园区和12个工业集群区的9个工业集群区已投入运营。截至2022年5月，平阳省累计吸引外商投资项目（FDI）4047个，投资总额为395亿美元，是越南全国吸引外资最多的三个省市之一。
梅雄勇先生认为参加本次展览会的国内外企业和公司可互相分享技术、工业和自动化发展等方面的新进步，从而找到新的技术解决方案，促进生产创新，提高越南产品和服务在世界市场上的质量和竞争力。
按计划，本次展览会将于2022年6月10日结束。（完）