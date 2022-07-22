2022年越南夏令营开幕：凝聚国内与海外越南青年的团结力量

2022年越南夏令营活动吸引来自世界上25个国家和地区的107名越南青年和大学生参加。他们是在学习、体育、艺术等领域取得优异成绩、对社区建设运动中作出诸多贡献且从旅居世界各国越南人中精选出来的优秀年轻人。



海外越南人国家委员会副主任梅潘勇在活动上致开幕词时表示，多年来，越南夏令营是专门为海外越南青年、大学生举行的活动，为他们更加了解越南历史传统、民族文化特色、国内当前革新事业以及党和国家对海外越侨同胞的主张和政策的相关信息创造良好平台。



梅潘勇也希望通过夏令营期间各项切合实际的活动，海外越南青年和大学生将大力弘扬爱国主义精神、民族自豪感，保持与家乡和国家的紧密联系，同国内青少年共同努力，为建设独立、自主、统一、强大、在地区和世界上具有重要地位和作用的越南国家献智献力等。



乂安省人民委员会副主席裴廷龙希望，越南年轻侨胞将成为向世界友人推广乂安省乃至越南文化特色、风土人情的使者，为厚植越南与世界各国之间的友谊搭建桥梁等。



来自匈牙利的牛津大学二年级学生瑟罗齐·维多利亚（Thurozy Viktoria Lyanh）表示，“我对在受疫情影响两年后又能回到越南参加夏令营，与旅居不同国家的越南朋友交流感到高兴。我相信，通过夏令营活动，我们将会更加了解越南国家和历史，越南语水平也有所改善。我将会向匈牙利和其他国家朋友介绍风景美丽、人民好客、美食诱人的越南国家。虽然在外国出生，但我们永远牢记我们的根源是越南并希望未来对祖国作出贡献。我也希望越南举行更多类似活动，让海外越南青年加强与国内朋友的联系。”



2022年越南夏令营将在16天内在越南9个省市举行丰富多样且大有裨益的活动。参与者将有机会参观越南多地的著名历史遗迹，参加传统教育活动，慈善公益活动，与国内青年交流，从而更加了解越南，更加热爱祖国，助力凝聚国内青年与海外越南青年之间团结力量等。



今年夏令营的新颖之处在于了解祖国海洋岛屿主权，与国内青年和大学生关于在越南吸引海外越南人资源需求的座谈会，用越南语讲故事比赛和在研究、学习、团会活动中取得优异成绩的越侨表彰活动等。



按计划，7月23日，2022年越南夏令营代表团将参观光中皇帝祠堂，在炉门市开展海岸清理环保活动等。（完）