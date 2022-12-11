2022年越南国际防务展：数字纪元里的经济—国防

参加2022年越南国际防务展的老挝人民军总后勤局展位即使只介绍军事医学业从自然香料制成的各种药品和军需行业的产品，但是从第一天开始就吸引很多参观者。

“我们很高兴参加展会，以推荐用于老挝人民军队保障的产品。越南国防部经济局为我们参加此次展会提供了很多帮助，特别是展位安排、布置和重量达四吨的展示产品的运输。” 老挝人民军总后勤局军需局副局长Somphin Phommachanh大校称。

老挝人民军总后勤局的展位位于由越南国防部经济局主持的展区。该展区主题为“数字纪元中的经济—国防”、占地面积1600多平方米、里面有军队单位和企业的400多种产品，另外还有工贸部、文化体育与旅游部、农业与农村发展部等部门的展位的产品。在这里，向客户或参观者介绍了隶属各军区、军团、军兵种的各单位和企业的许多服务和产品，例如：18兵团的飞行服务、军医学院的各类医药产品或越南军用电子电信公司（Viettel）的数字化解决方案。

在展区主厅，一个LED大屏幕播放了关于全军参加劳动、生产、经济建设方面的视频，介绍经济—国防单位、团、军企参与建设和发展国家经济结合巩固国防-安全的突出图片和活动。这一展区陈列关于军事单位和企业参与将劳动生产、发展经济与巩固国防相结合的形象通过各产品、研究项目、技术改进创新、科技应用、数字化转型措施等得以肯定。

陈列的数据、实物、图片、产品、陈列模型等内容布局清晰、科学、严密。尤其是这里的部分展位采用了现代的展示形式，营造了一个生动、有趣的高科技体验空间，体验内容令人印象深刻，方便用户和对参观者很有吸引力。各单位和企业的信息内容都受严格的管理和控制，以确保符合文化和法律规定，并满足经济局的典型性和适用性、符合市场需求等要求；同时可以在国内和国际上竞争，目的是面向出口和介绍给有需要的合作伙伴。

经济局局长陈廷胜少将表示，陈列活动在实体展位和网络空间上同步举办，构成贯穿且积极传播的效果。据此，每个参与虚拟展位的单位和企业都被提供一个属于自己的标识号和密码的帐户，以便跟在实体展位一样管理模拟展位。这些做法肯定了此次展会在应用信息技术、技术平台等科技成就中的先驱作用，为当前展会和博览会组织方式的创新和多元化做出贡献，融入在全球范围内流行的无边界电子商务的趋势。（来源：人民军队报）