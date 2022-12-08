2022年越南国际杂技节圆满闭幕

12月7日晚，2022年越南国际杂技节闭幕式暨颁奖典礼在河内举行。

越南文化体育与旅游部副部长谢光东表示，为期一周的2022年越南国际杂技节吸引了国内外9支杂技代表团的参与，共演出了28个精彩杂技节目。各项节目赢得了观众的好评和阵阵掌声。国际友人对越南杂技水平赞叹不已。特别是杂技节举行期间，各杂技演员在河内还剑湖步行街游行活动，免费为公众献上精彩的杂技节目。国际友人有机会亲眼见证了一个亲善友好的越南。

谢光东副部长强调，杂技节带来的最大收获是增进各国团结友谊，促进文化交流，让越南杂技走向世界。对于杂技演员来说，这是学习借鉴专业知识的良好机会。

在颁奖典礼上，组委会共向各优秀杂技节目颁发了14枚奖牌，其中金奖3枚，银奖8枚，铜奖3枚。

此外，组委会还颁发了最佳编舞师奖、最佳导师奖和最佳演员奖等。

2022年国际杂技节于12月2日至7日在河内举行。该活动由越南文化体育与旅游部表演艺术局牵头，文体旅游部国际合作局、河内市文化体育局、越南戏剧艺术家协会、越南杂技联合会和有关单位配合联合举办。今年杂技节吸引了国内外9个杂技团队的参与。其中，国内团队4个，即南方艺术剧院、越南杂技联合会、河内杂技剧院、越南杂技中专学校等。5个国外杂技团队分别来自加拿大、白俄罗斯、老挝、柬埔寨和埃及。（完）