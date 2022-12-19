2022年越南国家财政预算收入超过预期的 19.8%

12月19日下午，越南财政部在河内召开2022年国家财政预算工作总结暨2023年工作部署会议。越南政府总理范明政出席会议。

据财政部的报告，截至 12 月 15 日，越南国家财政预算收入达到 1691.8 万亿越南盾，超过预算的 19.8%，比在2022年10、11月召开的国会第四次会议向国会报告的数据高出 78 万亿越南盾，其中，中央财政预算内收入超预期的19.3%；地方财政预算收入超预期20.4%。

财政部表示，国家财政预算收入高是得益于经济复苏，预计2022年国内生产总值（GDP）增长7.5%，高于既定目标。2022年，财政部还实施了多项税费减免和延期政策，帮助企业促进生产和经营活动，从而为缴纳国库做出贡献。

对于国家预算支出的调控，截至1月15日，国家财政预算支出估计约为1450万亿越盾，占预算的81.2%，其中发展投资支出占预算的72.4%，经常性支出占预算的88.1%。

财政部评估，由于主动调控，2022年国家财政预算支出任务基本完成既定目标；及时满足财政预算使用单位的意外支出任务；克服自然灾害和疫情的后果，确保国防安全和社会保障。（完）