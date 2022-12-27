2022年越南十大经济新闻

越南颁布有关经济社会发展和国防安全保障的6项决议、在全球经济低迷的背景下越南GDP增速仍超预期等是2022年越南十大经济新闻。

一、越南颁布有关经济社会发展和国防安全保障的6项决议:

越共中央政治局首次颁布了有关6个经济区的经济社会发展和国防安全保障的6项决议（近期至2030年、远期展望至2045年），意在发挥各区域优势，加强区域内和跨区域的互联互通。 第十五届国会第三次会议也决定投资5个重点交通项目，力争在全国各地区基础设施和规划空间对接方面实现突破。

二、在全球经济低迷的背景下越南GDP增速仍超预期:

越南2022年国内生产总值（GDP）增速预计达7.5~8%，高于既定计划的6~6.5%的水平；通胀率控制在3.1-3.3%；外国直接投资的实际到位资金约达210亿美元，比 2021 年增长8%以上。据越南海关总署的消息，全国进出口总额约达7500亿美元，同比增长12.18%。在世界经济增长动力下降、通货膨胀和生活成本高涨的背景下，这是一个令人印象深刻的成绩。

三、越南颁发关于《近期至2030 年和远期展望至2050年国家总体规划》

10月25日，越南政府签署了关于《近期至2030 年和远期展望至2050年国家总体规划》的第138号决议（138/NQ-CP）。这是越南首次根据《规划法》和党中央、政治局、国会于国家社会经济发展的决议和结论制定越南国家总体规划。总体规划明确了包括大陆、岛屿、群岛、海域和空域在内的越南领土具有国家、国际和跨区域战略意义的社会经济、国防、安全和环境保护活动的空间布局和组织。

四、国际组织上调越南国家信用评级

2022年，世界三大信用评级机构穆迪、标准普尔（S&P）和惠誉均对越南的信用评级给予正面评价。值得注意的是，9 月 6 日，穆迪将越南的长期国家信用评级从 Ba3 上调至 Ba2，展望为“稳定”。越南是被穆迪上调评级的亚太地区唯一一个国家和全球四个国家之一。国际组织高度评价越南宏观调控政策、金融稳定和克服外部“冲击”方面所做的努力。

五、越南在1个月多内多次调整营业利率和汇率

一个多月以来（自9月23日至10月25日），越南国家银行多次调整营业利率和汇率；包括2次上调营业利率和存款利率上限；将越南盾兑美元的交易区间从3%扩大至5%。政府和国家银行的灵活调控助力抑制通胀，增进了人民和企业以及外国投资者对越南投资环境的信心。

六、越南成功生产非洲猪瘟疫苗

越南已经成功生产出非洲猪瘟疫苗，这使越南成为全球首个发布商用非洲猪瘟疫苗的国家。越南已超越4000多个与非洲猪瘟和疫苗开发相关的科研项目，成为世界上第一个成功研发两种非洲猪瘟疫苗即NAVET-ASFVAC疫苗和AVAC ASF LIVE疫苗并许可其商业流通的国家。这是世界上针对这种疾病的两种商用非洲猪瘟疫苗。预计2023年初，农业农村发展部将在全国范围内推广使用非洲猪瘟疫苗。这一成功也为出口非洲猪瘟疫苗开辟了前景。

七、越南股市刷新多项记录

2022 年，VN-Index 历史上首次突破 1500 点大关，但仅过半年就大跌到 900 点。年内，HoSE 的市值在 4 月初也创下了超过 600 万亿越盾的记录；今年前 11 个月，国内个人投资者新开证券账户数达近250万个，创历史新高。在越南股市火爆并出现操纵股价现象的背景下，越南有关部门大刀阔斧地进行了整顿，加强市场管控，促进股市健康发展。

八、越南企业债券经历较大的波动:

在多起企业债券发行案件被调查的背景下，中长期融资渠道——企业债券市场受到消极的影响。由于担心企业无法偿还债务，个人投资者抛售债券。为整顿该市场的运作，越南政府于9月16日印发了第65号议定（65/2022/ NĐ –CP） 号法令，其中修订了有关企业债券发行的第 153号议定（153/2020/N Đ -CP ），并要求财政部继续审查和修改第 65号议定，确保公开、透明和并保障投资者的合法权益以及金融货币市场的安全。

九、越南全国实施电子不停车收费

越南从2022年8月1日起在全国范围内部署电子不停车收费系统，其中对所有高速公路实施全自动收费。越南自2015年试点启用电子不停车收费系统，但ETC收费形式遇到不少困难并屡次延缓。以ETC形式同步实施收费，有助于提高服务质量，减少运输时间和成本；减少交通拥堵和环境污染等。

十、越南多地出现汽油短缺现象

10月和11月，许多地方的民众排起长队购买汽油。曾有一度1.7万家加油站中的多达 200家暂停运营或限制销售。这种情况是世界石油市场复杂严峻的后果，也暴露了石油企业管理的不足。按照政府的指示，财政部、工贸部和国家银行已紧急提出解决方案，以根本解决这种情况。（完）