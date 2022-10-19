2022年越南区块链峰会在河内开幕

19日，2022年越南区块链峰会（Vietnam Blockchain Summit 2022）在河内开幕。该峰会由越南软件与信息技术服务协会（VINASA）与越南区块链协会联合举行。首次在越南举行的区块链峰会吸引了国内外技术界人士的关注。

越南软件与信息技术服务协会创始理事会主席张家平表示，截至目前，越南在世界软件行业中拥有立足之地。区块链峰会的举办旨在对探索、靠近新技术，从而创造新世界的先驱者所付出的努力给予认可。他表示相信，技术先驱者将一道努力建设本着技术力量的新技术。目前，数字技术处处都存在，越南市数字技术绝佳的目的地。

新技术是撬动各国发展、保持增长速度的杠杆。区块链正在多个行业创造突破，如金融、居民管理、电子身份证、供应链治理等等。技术专家评价，目前越南是区块链潜在的市场之一。在越南发展的区块链项目、有益的区块链技术平台和解决方案一直以来吸引许多投资者的关注。在世界200家领先区块链企业中越南拥有10家。这是在越南的区块链项目继续发展的基础。

越南区块链协会副主席潘德忠表示，首次在越南举行的区块链峰会将创造各技术磋商对接，为推动数字经济发展做出贡献。峰会期间将全面普及该技术的特别性能，听取代表们关于国内外组织在越南发展区块链技术应用模式的适合政策的建议等。

越南软件与信息技术服务协会代表表示，越南政府始终关注服务国家数字化转型，创造突破增长的新技术。2020年，政府总理已签发关于颁布优先研究、发展和应用的技术，主动参加第四次工业革命的第2117号决定，其中已涉及该新技术。2021年6月15日，政府总理已颁发关于批准2021-2025年阶段，展望至2030年电子政务发展，走向数字政务战略的第942号决定等。

越南区块链峰会将成为一项年度国际活动。今年峰会吸引来自各技术强国的逾1000名区块链专家和代表参加峰会框架内的20场座谈会和对话会。期间还举行各区块链、networking平台、解决方案展览会。（完）