2022年“越南制造数字技术产品奖”正式启动

越南信息与传媒部6月22日下午在河内正式启动了2022年“越南制造数字技术产品”奖。第三年举办的“越南制造数字技术产品奖”旨在表彰对人民活动带来重大影响的优秀产品。



“越南制造数字技术产品奖”是信息与传媒部主持的官方奖项，一年一次向研发有助于解决越南问题和时代问题的优秀数字技术产品的越南组织和企业颁奖。

获奖产品必须满足 2 个重要标准，即“在越南设计和创造”和“对数字政府、数字经济和数字社会发展带来影响”。



信息与传媒部副部长范德龙透露，今年的奖项将表彰有助于人们和企业进行数字化转型，并为促进越南的数字政府、数字经济和数字社会发展做出贡献的优秀数字技术产品。



报名时间为2022年6月22日至9月22日，通过门户网站：giathuong.makeinvietnam.mic.gov.vn在线报名。



颁奖典礼预计将于2022年12月举行。（完）