2022年越南农林水产品出口额创历史新高

据越南农业与农村发展部的消息，2022年越南农业领域的出口额将超过532.2亿美元，比2021年增长9.3%，实现贸易顺差预计为85亿美元，同比增长30%。

其中，主要农产品出口额达225.9亿美元，增长4.8%； 主要林产品出口额达169.3亿美元，增长6.1%； 水产品出口额达109.2亿美元，增长22.9%； 畜牧业产品出口额达到4亿美元，下降7.1%。

出口额超过10亿美元的产品共有11种，其中7种产品出口额超过30亿美元。具体的是，木材及木制品出口额达到109.2亿美元，虾类出口额达到43.3亿美元， 咖啡出口额达到 39.4 亿美元，大米出口额达到 34.9 亿美元， 橡胶出口额达到 33.1 亿美元， 蔬菜和水果出口额达到33.4亿美元， 腰果出口额达到 30.7 亿美元。

在市场方面，农业部门在促进出口的同时继续关注国内市场。 农业与农村发展部与工贸部密切配合，落实贸易促进、谈判、市场开发等机制和政策，及时解决促进出口活动中遇到的困难和问题， 灵活应对新冠肺炎疫情和俄乌冲突导致全球农产品供应链的影响。

农业与农村发展部与越南驻其他国家大使馆、商务参赞和农业参赞建立交流和提供出口市场信息的渠道，将以线上形式加大对中国、美国、欧盟、俄罗斯、巴西等主要市场的推广力度，有效开拓日本、韩国、东盟、澳大利亚、新西兰、中东潜在市场。（完）