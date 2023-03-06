2022年越南优秀青年奖和展望奖20名获奖者名单出炉

具体，2022年越南优秀青年奖的10名获奖者包括：吴贵登和武黄海（学习领域）；张青松博士（科研创新领域）；阮如成（生产劳动领域）；阮文天宇（经营创业领域）；黎好上尉（国防领域）；曹阿屈中尉（安全秩序领域）；黄茹（体育领域）；阮氏玉河（文化艺术领域）和杨海英中尉（社会活动领域）。

获得2022年展望奖的10名优秀青年包括：陈春柏（学习领域）；周德河博士和黎氏芳博士（科研创新领域）；邓杨明黄（劳动生产领域）；阮氏秋华（经营创业领域）；武忠建上尉（国防领域）；武玉长大尉（安全秩序领域）；阮天银（体育领域）；何丽艳（文化艺术领域）和阮氏玉心（社会活动领域）。



此前2月15日，组委会举行新闻发布会，公布了入围2022年越南优秀青年奖在线评选的20名候选人名单。



2022年优秀青年奖评委会已从学习、科研、生产劳动与经营、防务安全、治安秩序、体育运动、文化艺术和社会活动等 9 个领域选出 10 名优秀青年（国家行政领域没有提名）。其中，学习领域有两个提名。

越南优秀青年奖和展望奖是胡志明共青团中央委员会的荣誉奖项，由越南青年人才扶持基金会发起，目的在于表彰35岁以下并在学习、科研、体育、劳动生产和捍卫祖国等领域取得优异成绩、具有较强的社会影响力的模范青年，从而促进发展青年人才，以发起各领域竞赛活动，巩固和发展共青团、少年队等组织，吸引各级、各行业和全社会对青年一代教育培训事业的关注。（完）