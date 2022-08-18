2022年越南与印度联合国维和演习正式闭幕

越通社驻印度新德里记者报道，8月18日上午，2022年越南与印度联合国维和演习（Ex Vinbax 2022 ）闭幕式在印度哈里亚纳邦Chandi Mandir 第474工兵旅隆重举行。

出席闭幕式的越方代表有：越南驻印度大使范生周；越南维和局局长、越南Ex Vinbax代表团团长黄金凤少将；越南维和局训练中心指挥长、越南驻印度大使馆国防武官刘廷宪大校。



印方代表有：印度西部军区司令部2号军司令沙尔马（Prateek Sharma）中将；西部陆军司令部司令Nav K Khanduri 中将；第474工兵旅旅长Saurabh Bhatnagar 准将等。

闭幕式上，与会代表共同观看了越印维和部队进行的多场具有实际意义的演习，如地震、火灾、洪水等紧急情况下的救援行动。

范生周在闭幕上表示，此次联合演习具有历史意义，旨在贯彻落实两国领导人达成的2021-2023年联合行动计划。希望这些成果在联合国框架内继续向其他领域延伸。

沙尔马中将强调，这是双边防务合作关系的重要进展，为两国武装力量开辟新合作机会，有助于增强两国维和能

在为期近20天的2022年越印联合国维和演习上，两国力量集中于执行工兵队的任务，同时保障参加联合国维和行动的军医工作等内容。



2022年越印联合国维和演习是越南和印度军队之间的第三次联合国维和演习。

在此次军演，越方派出45名官兵，包括1名班长（上校军衔）、1名讲师兼计划官、37名工兵和6名军医参加此次演习。（完）