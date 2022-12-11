2022年自行车友好之旅推广河内“致力于和平城市”的形象

12月11日上午，越南友好组织联合会河内市分会与市各厅局、行业和还剑郡人民委员会联合举行“2022年致力于绿色河内的自行车友好之旅”活动，吸引仅300名越南和国际代表前来参加。

河内市祖国阵线委员会主席、市友好组织联合会主席阮兰香在开幕式上发言时表示，建设和发展“光明、绿色、清洁、美丽、文明”首都继续是河内的目标和贯穿行动之一。从而，为了提高当地群众以及在河内生活和工作和国际友人关于保护生活环境的意识；不断采取行动来保护环境和应对气候变化；同时，鼓励人们使用自行车和绿色交通工具，实现可持续发展的目标。

阮兰香强调，此次活动是介绍和推广“和平、绿色、清洁和美丽”的首都河内，尤其是“充满活力、创意、优雅、安全和友好”的还剑郡等形象的良机。该活动还提倡、鼓励和支持使用自行车，不仅将其作为一种正常的交通工具，而且作为一种美观、节能的行为，为保护生活环境和建设河内成为“绿色、友好、清新和宜居”的城市做出贡献。

委内瑞拉驻越南大使塔蒂安娜·普格·莫雷诺（Tatiana Pugh Moreno）强调，各国驻河内外交使团和国际组织将与越南友好组织联合会河内市分会密切配合，为促进各国之间的友谊，以及构建和平、合作与发展的地区和国际共同体作出贡献。

值此机会，组委会向5名贫困优秀学生赠送自行车。（完）