2022年绿色经济论坛暨展览会将于今年11月末举行

为了履行越南政府总理在

第26届联合国气候变化大会

（COP26）所提出的承诺，《2021-2030年阶段、远景展望至2050年国家绿色增长战略》已获批，助力实现降低温室气体排放量，推动绿色经济、绿色生活方式和可持续消费，提高生活质量和气候变化适应能力等目标。

越南工贸部副部长杜胜海在介绍有关由

越南欧洲商会

（

EuroCham

）同工贸部贸促局联合于11月28日至30日在胡志明市举行的“

2022年绿色经济论坛暨展览会

（GEFE）”的信息的新闻发布会上如是表述。

杜胜海副部长表示，从建交以来，越南与欧盟的双边贸易额一直取得令人印象深刻的增速，货物贸易额增长了三倍以上，服务贸易额翻了一番。 特别是，欧盟是越南最大的出口市场和官方发展援助捐助来源地之一，同时也是越南第一大投资来源地，对越南所有重要经济领域进行了投资。

欧盟目前是越南第一大贸易伙伴国，也是越南第三大出口市场和第五大进口市场。 越南已超过新加坡成为欧盟在东盟的最大贸易伙伴，在欧盟最大的商品供应国中排名第11位。

杜胜海表示，绿色经济展将介绍和展示欧洲和越南企业的各种先进技术、优质产品、绿色和循环经济倡议和模式等。

此外，GEFE 2022 有望成为加强欧洲商界与越南合作的平台，通过各项倡议、专业知识交流和技术转让推动越南经济朝着绿色和可持续的方向发展。

在新闻发布会上，工贸部贸易促进局与越南欧洲商会共同签署了在贸易与投资领域的合作谅解备忘录，旨在加强双方在举办GEFE 2022等类似的活动中的协调配合，特别是是加大越南与欧盟企业界之间的对接沟通力度。

GEFE 2022 预计将于2022年11月28日至30日在胡志明市举行，包括一系列会议、展览和企业与企业对话（B2B）、企业与政府对话（B2G）、欧洲商会绿色企业颁奖典礼、年度晚宴等。

GEFE 2022 吸引越南和来自欧洲、东南亚的许多专家、科学家、学生和政府代表。该活动由欧洲商会绿色增长委员会举办，并获得欧盟驻越南代表团、欧洲商会旗下9个企业协会、欧洲各国驻越大使馆、政府代表机构以及越南有关部门的支持。

该活动举办的目的在于助力越南履行在《联合国气候变化框架公约》第 26次缔约方大会（COP26）上的承诺，同时实现越南《绿色增长国家战略（2021-2030）》提出的经济社会发展目标。

越南海关总局的统计数据显示，在《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）实施的第二年内（2021年8月至2022年7月），双方进出口总额达614亿美元，与第一年相比增长了11.9%。 其中，越南对欧盟出口额达450亿美元，同比增长了17%；进口额达164亿美元，同比增长了0.2%。

据欧洲统计局的数据，2022年前7月，欧盟从越南进口商品贸易额达279亿欧元，同比增长了28.8%。 此外，欧盟也加大对越南的商品出口力度，出口额达 69 亿欧元，同比增长了 10.7%。

2022年前9月，越南对欧盟大部分市场的出口额均呈现良好增长势头。除了德国、荷兰、法国等大型市场外、越南商品还进入了北欧、东欧或南欧等其他市场。

欧盟目前是越南第五大投资来源地，注册资本总额为276亿美元。 仅在2022年前8月，欧盟在越南的注册投资总额就达22亿美元，同比增长69.6%，新注册项目达104个。（完）