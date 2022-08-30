2022年河内创意设计节将于11月中旬举行

河内市人民委员会称，2022年河内创意设计节（Hanoi Festival of Creative Design 2022）将从8月11日至18日在还剑湖等地举行。



除了题为“技术—设计”开幕式之外，组委会还举行丰富多样的活动。其中包括从11月11日至13日在还剑湖步行街举行的“创新设计产品”展，将介绍手工艺品、礼品、传统手工艺村产品等。

部分大使馆和国际组织的活动于11月11日至 13 日在还剑湖步行节举行，将展示和介绍部分驻河内大使馆和国际组织的文化、艺术和创意设计领域的活动。 2022年河内创意设计节 将举行宣传活动，介绍河内参加联合国教科文组织创意城市网络，为宣传和介绍河内的新发展方向及其在创意设计领域潜力和机遇做出贡献。从而，发挥河内在创新设计领域的潜力与优势，提高企业和社区对设计行业和文化工业的认识，助力城市经济社会发展。同时，加强国内外组织、企业和专家在设计和创新工业领域的合作。除了题为“技术—设计”开幕式之外，组委会还举行丰富多样的活动。其中包括从11月11日至13日在还剑湖步行街举行的“创新设计产品”展，将介绍手工艺品、礼品、传统手工艺村产品等。部分大使馆和国际组织的活动于11月11日至 13 日在还剑湖步行节举行，将展示和介绍部分驻河内大使馆和国际组织的文化、艺术和创意设计领域的活动。

从11月12日至13日在还剑湖步行街举行的创意艺术表演活动将给观众介绍当代生活中的传统艺术，以当代绘画、音乐和舞蹈介绍3Dmapping技术“升龙-四镇”；摄影艺术“我眼中的河内”、插花艺术、时装秀等。

创意领域的展览和推广活动将于 11 月 11 日至 18 日在艺术文化中心（行帆街12号）、剑湖文化中心（李太祖街2号）、市展览馆（长前街45号）、河内展览信息中心（丁先皇街93号）举行。

11月11日至18日期间，组委会还举行颁奖活动，表彰和介绍河内市范围内的典型创意空间。座谈会、集训、专题研讨会在艺术文化中心（行帆街22号）举行。

河内市希望，2022年河内创新与设计节成为一年一度的区域性和国际性活动，也是吸引了大量设计师、企业、国内外游客参加的年度重头戏。（完）