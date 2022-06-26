2022年河内“一乡一品”农产品同旅游相结合推介节：推介首都土特产

6月24日晚，河内投资、贸易与旅游促进中心（HPA）与章美县人民委员会联合举行《2022年河内“一乡一品”农产品同旅游相结合推介节》，旨在向首都河内参观者和消费者广泛地推广与生态旅游相结合的品牌、产品和农业模式。



《2022年河内“一乡一品”农产品同旅游相结合推介节》占地面积1000平方米，共设73个展位，其中包括53个“一乡一品”农产品展位，展出章美县乃至河内市和谅山、北江、老街、太原、河南、南定、宁平、清化、乂安、广治及林同等11个省市的“一乡一品”（OCOP）产品、手工艺品、农产品、食品、农业物资和美食等。

河内投资、贸易与旅游促进中心主任阮映阳先生强调，两年来，虽然受新冠肺炎疫情严重影响，但河内农业与农村经济发展保持稳定，为河内市地区生产总值的增长做出贡献。



本着安全和灵活适应并有效控制疫情的方针，促进经济发展，加强销售活动，为促进农业生产的发展作出贡献，同时实施河内市农业农村旅游与新农村建设并行发展计划，河内投资、贸易与旅游促进中心同章美县人民委员会联合举行本次农产品节，为提高河内品牌价值，保护传统手工艺村，实现OCOP产品的多样化，促进农业经济发展，建设新农村等。（完）