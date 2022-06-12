2022年岘港国际瑜伽节正式亮相

从6月11日至12日，越南岘港市友好组织联合会与印度驻河内大使馆和相关机构及单位协调在岘港东海公园举行了2022年岘港国际瑜伽节。



越南岘港市友好组织联合会主席、组委会主任阮玉平先生表示，2022年岘港国际瑜伽节是庆祝越南与印度建交50周年（1972- 2022）、越南与印度建立战略伙伴关系15周年（2007-2022）和庆祝岘港市第八次国际瑜伽日（2015年6月21日-2022年6月21日）的活动。