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2022年岘港国际瑜伽节正式亮相
从6月11日至12日，越南岘港市友好组织联合会与印度驻河内大使馆和相关机构及单位协调在岘港东海公园举行了2022年岘港国际瑜伽节。
越南岘港市友好组织联合会主席、组委会主任阮玉平先生表示，2022年岘港国际瑜伽节是庆祝越南与印度建交50周年（1972- 2022）、越南与印度建立战略伙伴关系15周年（2007-2022）和庆祝岘港市第八次国际瑜伽日（2015年6月21日-2022年6月21日）的活动。
阮玉平先生表示，在两天时间举行的2022岘港国际瑜伽节包括多项节目，如：瑜伽艺术表演和瑜伽集体同演、展示越南与印度友好关系成果展会和介绍岘港市著名的旅游产品等活动。今年，组委会在2022岘港国际瑜伽节框架内扩大了活动的规模和种类，旨在介绍瑜伽，鼓励体育锻炼，增强人们的健康。从而为进一步加强越南与印度的友谊与合作关系做出贡献。
2022岘港国际瑜伽节期间，当地民众和游客欣赏了来自印度和岘港市各家瑜伽中心及瑜伽俱乐部的瑜伽专家、教练表进行瑜伽艺术表演和进行共有1500多人参加的瑜伽集体表演。
2022岘港国际瑜伽节吸引了大批热爱瑜伽的国内外民众和游客前来参加，从而向社会传播“绿色生活，健康生活”的精神。（完）
2022岘港国际瑜伽节期间，当地民众和游客欣赏了来自印度和岘港市各家瑜伽中心及瑜伽俱乐部的瑜伽专家、教练表进行瑜伽艺术表演和进行共有1500多人参加的瑜伽集体表演。
2022岘港国际瑜伽节吸引了大批热爱瑜伽的国内外民众和游客前来参加，从而向社会传播“绿色生活，健康生活”的精神。（完）