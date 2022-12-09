2022年岘港国际旅游展开幕

12月9日，在岘港会展中心，越南旅游协会与岘港市人民委员会、岘港市旅游局、岘港市旅游协会联合举行了岘港国际旅游博览会（VITM Da Nang 2022）开幕式。

本届展会以“海洋和岛屿旅游——越南旅游业优势所在”为主题，吸引了来自越南30个省市以及12个国家和地区等的400多家企业参展。该展会旨在推动后疫情时代越南旅游业的复苏，并吸引国际游客前往越南旅游。

越南文化体育与旅游部副部长段文越透露，从年初以来，越南旅游业接待的国际游客超过270万人次，国内游客近1亿人次，旅游业收入超过457万亿越盾。岘港市作为越南中部地区的经济中心，成为了越南旅游业的亮点，也是越南全国最重要的三个国内客源市场之一。

段文越表示，越南政府总理在2030年越南旅游发展战略中明确，海洋和岛屿是越南旅游业的4个主要产品之一。本次以海洋和岛屿为主题的展会十分切合岘港市和中部沿海地区各省市旅游发展攻略中所明确的优势和方向。

本次展会的最大亮点是主要针对国内外企业，为他们签订合作协议和交换旅游产品提供平台，从而加速国际游客复苏的步伐。

该展会预计吸引150余名国际客户和近200名国内客户前来商谈。同时，预计将有2000余家企业和超过3万名参观者参加展会期间的各场活动。

展会期间还举行题为“越南海洋和岛屿旅游——机遇、挑战和举措”的研讨会。

据悉，该展会将持续到12月11日。（完）