2022年宁平省—长安遗产连接节落下序幕

2022 年宁平省—长安遗产连接节从11 月 17 日至 19 日举行，旨在向国内外朋友宣传宁平省乃至越南全国各省市的形象和文化遗产。参加首届2022 年宁平省—长安遗产连接节的有全国14个省市和老挝人民民主共和国乌多姆赛省，以及参加在越南举行的世界旅游小姐大赛的佳丽。



2022 年宁平省—长安遗产连接节期间，组委会举办了许多有意义的、有传播性的活动和节目。其中包括：开幕式、展览、“遗产之旅”狂欢节和音乐节，吸引了大批人前来观看。



在闭幕式上，宁平省人民委员会副主席、2022 年宁平省—长安遗产连接节组委会主任宋光辰先生表示，2022 年宁平省—长安遗产连接节的成功举办是地方将长安遗产连接节建设成为一个具有国家和国际品牌的大文化事件的重要前提和基础，从而连接、推广民族和人类典型文化价值。长安遗产连接节预计每两年举办一次，旨在提升形象，促进交流合作，发展旅游业，为社会经济发展创造动力。



在 2022 年宁平省—长安遗产连接节闭幕式上，人们和游客可以通过艺术家的表演沉浸在“交流-连接-传播”艺术节目中。来自各省市的艺术家和艺术团参与闭幕式的各项文艺表演节目。（完）