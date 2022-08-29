2022年前8月越南贸易顺差39.6亿美元

据越南统计总局8月29日发布的消息，2022年8月，越南货物进出口总额预计为643.4亿美元，环比增长5.2%，同比增长17.3%。

累计前8月，越南货物进出口总额预计为4976.4亿美元，同比增长15.5%；其中，出口额增长17.3%，进口额增长13.6%。

具体的是，2022年8月越南货物出口总额预计为333.8亿美元，环比增长9.1%，其中，国内企业货物出口额达90.4%，同比增长13.2%；外商直接投资企业货物出口额（含原油）为243.4亿美元，环比增长7.6%。

2022年8月，越南货物进口额预计为309.6亿美元，环比增长1.4%；其中，国内企业进口额为99.6亿美元，环比下降6.4%。外商直接投资企业进口额为210亿美元，环比增长5.6%。



前8月，货物进口额同比增长12.4%，其中，国内企业进口额增长10.4%，外商直接投资企业进口额增长 13.4%。



前8月，货物进口营业额预计2468.4亿美元，同比增长13.6%，其中国内经济855.8亿美元，增长12.5%；外商直接投资1612.6亿美元，增长14.2%。



前8月，进口额10亿美元以上的商品有38个，占进口总额的90.8%，进口额100亿美元以上的商品有4个，占比45.2%。



2022年前8月，美国是越南最大的出口市场，预计出口额为777亿美元。中国是越南最大的进口市场，预计越南从中国的进口额为821亿美元。



前8个月，越南对欧盟的贸易顺差预计为216亿美元，同比增长46.4%；对华贸易逆差478亿美元，增长21.9%；对韩贸易逆差274亿美元，增长30.3%；对东盟贸易逆差90亿美元，下降3.3%；对日贸易逆差3.2亿美元，下降74.7%。



预计2022年8月，越南贸易顺差为24.2亿美元。累计前8个月贸易顺差39.6亿美元，其中，国内企业实现贸易逆差194.4亿美元，外商企业实现贸易顺差（含原油）234亿美元。（完）