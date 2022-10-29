2022年前10个月越南全国实现贸易顺差94亿美元

据越南统计总局10月29日上午公布的数据显示，10月份，预计，越南货物进出口总额约达582.7亿美元，环比增长0.1%，同比增长5.7%。

2022年前10个月，越南货物进出口总额有望达到6162.4亿美元，同比增长14.1%，其中出口增长15.9%，进口增长12.2%。

前10个月，越南贸易顺差有望达到94亿美元。

具体的是，2022年10月，越南货物出口额预计为302.7亿美元，环比增长1.5%。其中，国内企业出口额达75.5亿美元，增长8.7%；外资企业出口额（含原油）达227.2亿美元，下降0.7%。

与去年同期相比，10月份，越南货物出口额增长4.5%；其中，国内企业出口额下降4.9%，外资企业出口额（含原油）增长8.1%。

前10个月越南货物出口额预计为3128.2亿美元，同比增长15.9%；其中，国内企业出口额达803.6亿美元，增长13.4%，占出口总额的25.7%。外资企业出口额（含原油）达2324.6亿美元，增长16.8%，占74.3%。

前10个月越南出口额超过10亿美元的商品类有32个，占出口总额的92.8%（其中超过100亿美元的商品类有6个，占64.1%）

从前10个月出口产品结构看，燃料和矿产类占1.3%，比去年同期增加0.1个百分点。加工工业类占89.1%，增加0.1个百分点。农林产品类占6.6%，下降0.6个百分点；水产品占3%，增加0.4个百分点。

10月份，货物进口额预计为280亿美元，环比下降1.4%。其中，国内企业进口额为95亿美元，下降1.7%。外资企业进口额达185亿美元，下降1.2%。与去年同期相比，10月份货物进口额增长7.1%；其中，国内企业进口额增长6.2%；外资企业进口额增长7.5%。

前10个月，越南货物进口额预计达3034.2亿美元，同比增长12.2%；其中，国内企业进口额为1052.8亿美元，增长12.5%；外资企业进口额1981.4亿美元，增长12%。

前10个月，进口额达10亿美元以上进口的商品类44种，占进口总额的93%（100亿美元以上的进口商品类4个，占52.7%）。

从前10个月进口商品结构看，生产材料类占93.7%，同比增加0.1个百分点，其中机械设备、工具占45%，下降1.2个百分点；原材料、燃料占48.7%，增加1.3个百分点。消费品类占6.3%，下降0.1个百分点。

对于前10个月越南货物进出口市场，美国是越南最大的出口市场，出口额为934亿美元。中国是越南最大的进口市场，进口额达1007亿美元。

前10个月越南对欧盟贸易顺差额为267亿美元，同比增长45.6%；对中国贸易逆差537亿美元，增长18.8%；对韩贸易逆差321亿美元，增长17.9%；对东盟贸易逆差101亿美元，增长0.8%。

据统计总局的消息，10月份，越南货物贸易顺差额预计为22.7亿美元。前10个月，货物贸易顺差94亿美元（去年同期贸易逆差6.3亿美元）。其中，国内企业贸易逆差249亿美元；外资企业贸易顺差（含原油）为343 亿美元。（完）