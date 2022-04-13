新闻 2022年全国报刊展今日上午开幕 13/04/2022 题为“团结、专业、现代和人文”的2022年全国报刊展于4月13日上午在河内博物馆开幕。该展由越南新闻工作者协会、河内市人民委员会主持并与中央宣教部、信息与传媒部和文化体育与旅游部联合举办。 2022年全国报刊展恰逢纪念越南新闻工作者协会成立72周年、面向庆祝越南革命新闻日97周年、2022-2025年任期越南新闻工作者协会第十一届大会决议落实第一年等之际举行。这是新闻媒体机构继续将越共十三大决议精神落到实处和庆祝国家35周年革新取得的成就的切实活动。与会代表。图自越通社本届报刊展共设106个展位，吸引中央和各部委媒体机构49家，地方媒体机构57家参与。报刊展分为4个展区，即专题展区、中央机关展区、63省市新闻媒体机构的全国报刊全景展区和媒体培训机构展区。报刊展期间还举行多项在政治、社会、职业等方面均有特殊意义的活动，如5月13日上午举行《流亡者报》（Le Paria）创刊100周年展；13日下午举行“各条街道春色盎然”新闻摄影展；4月14日举行“今日问题：数字化转型”论坛；4月15日举行“新闻工作者歌唱比赛”等。按计划，《流亡者报》（Le Paria）创刊100周年展将在开幕式结束后举行。