2022年亚洲航线发展论坛拉开序幕

6月6日在越南岘港市，Informa Routes Company、岘港市人民委员会和维英贸易股份公司（IPP Travel Retail）共同举办的2022年亚洲航线发展论坛（Routes Asia 2022）正式拉开序幕。来自全球 42 个国家和地区的 200 多家航空公司、机场、航空服务供应商的 500 名代表出席论坛。



岘港市人民委员会主席黎忠征先生在开幕致辞中表示，举办本地区最负盛名的2022年航空发展论坛，不仅将岘港市定位为国际旅游目的地，也彰显了岘港市重振航空网络和旅游经济的坚定决心。岘港市人民委员会主席黎忠征先生期待通过此事件，岘港市将为航空和旅游伙伴之间的交流活动和商业联系带来便利且有效的环境。



2022年亚洲航线发展论坛是首次在越南岘港市举行的亚洲航空领域唯一国际投资促进活动。其汇聚了来自世界领先航空公司、机场、目的地和航空业供应商的众多决策者，旨在现实化行动计划，加速亚洲乃至整个亚太地区航空和航空服务业的复苏。





维英贸易股份公司总经理Phillip Nguyen先生认为， 将2022年亚洲航线发展论坛带到越南岘港市是在新冠肺炎疫情（ COVID-19）之后



随着恢复国内和国际航线的航班，越南航空和旅游业正在复苏。2022年 作为2022年亚洲航线发展论坛的主办方，Informa Routes Company 品牌总监 Steven Small 先生表示，尽管在当前背景下，各国之间的来往与交流活动存在许多限制和困难，但能够将来自亚太地区航空和 旅游界的大量策划者汇聚在越南岘港市，共同探讨如何恢复本地区 航线 网络、为本地区带来长期经济利益是值得自豪的。相信通过成功举行2022年亚洲航线发展论坛，越南岘港市将展示为友好、热情且专业的举办方作用，其有助于将岘港市定位为未来的商业、投资、物流、金融和文化的中心。维英贸易股份公司总经理Phillip Nguyen先生认为， 将2022年亚洲航线发展论坛带到越南岘港市是在新冠肺炎疫情（ COVID-19）之后 航空 重启的战略步骤；希望本次论坛参与者能够感受Fly Now - Shop Now - Vietnam Now的气氛。因为现在是恢复与发展亚太地区航线网络的最佳时期。随着恢复国内和国际航线的航班，越南航空和旅游业正在复苏。2022年 亚洲航线发展论坛 将成为岘港市实现恢复国际航线各航班目标的催化剂与动力，为游客、企业家和投资商重返岘港市创造便利条件；同时连接岘港市与重要的航空枢纽和远至美国、欧洲与中东的市场，并且继续向东南亚、印度和大洋洲的潜在市场推广新航线。（完）