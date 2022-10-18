2022年世界技能大赛特别赛：越南选手夺得两枚银牌

10月18日，参加2022年世界技能大赛特别赛并夺得两枚银牌的越南代表团回国。获得两枚银牌的两名选手为河内工业大学大二学生阮青松（数控铣项目- CNC Milling）和阮春太（数控车床- CNC lathe）。这两名选手都正在日本电装（越南）有限公司（Denso）职业技能培训学校接受培训。

2022年世界技能大赛特别赛作为世界技能大赛正式比赛，于今年9月至11月分散在15个国家和地区举行。比赛吸引来自63个国家和地区的超1000名选手参赛，共62个比赛项目。越南代表团于9月30日至11月28日分别赴德国、法国、芬兰、奥地利、日本和韩国等6个国家参加10个比赛项目。

越南劳动荣军与社会部职业教育总局副局长阮氏越香已前往机场迎接越南代表团。她强调，这是越南代表团在历届世界职业技能比赛上所夺得的最好成绩。比赛将持续到11月底，因此越南仍有望夺得奖牌。

该结果充分体现出越南职业技能发展的准备工作朝着正确的方向发展。其就是社会化参赛资金，特别是呼吁各大技术公司和集团参加。以在学校学到的知识和各家企业的援助，将帮助学生们提高职业技能，满足生产实际的要求。阮氏越香强调，该结果已肯定了越南青年职业技能在国际舞台上的水平和地位。

这是越南代表团第八次参加世界职业技能大赛。越南代表团于2007年首次赴日本参加第39届世界职业技能大赛并获得一个最佳职业技能证书。（完）