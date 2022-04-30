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2022年下龙狂欢节在因疫情被暂停两年后重新举办
以“与第31届东南亚运动会闪亮的奇观下龙”为主题的2022年下龙狂欢节4月29日晚在下龙市拉开序幕。
下龙狂欢节是广宁省夏季旅游旺季最令人印象深刻的独特旅游产品，因新冠疫情爆发，该活动被暂停两年。该活动的重新举办标志着广宁省旅游业已开始重启。
今年下龙狂欢节吸引2000多名专业和业余歌手和演员参加，分为4个活动，即开幕式、礼仪、文艺表演和游行活动。
文艺演出活动主题为“来自海滨城市下龙的问候”，歌颂祖国家乡及下龙市。游行活动分为5个主题，即下龙-遗产城市、传奇的下龙湾、东盟清洁旅游城市、下龙-安全、友好和颇具吸引力目的地、奇观与第31届东南亚运动会闪亮。狂欢节期间还举行烟花秀活动，营造热闹的节日氛围。
*29日晚，主题为“遗产之地”的2022年广宁奥黛节在广宁省锦普市白子龙海滩举行。原国会主席阮氏金银、国家副主席武氏映春和原国家副主席阮氏缘出席活动。
2022年广宁奥黛节介绍20个奥黛系列，从广宁省风土人情吸取灵感，推崇越南传统奥黛之美，通过奥黛传播广宁省文化特色。（完）
下龙狂欢节是广宁省夏季旅游旺季最令人印象深刻的独特旅游产品，因新冠疫情爆发，该活动被暂停两年。该活动的重新举办标志着广宁省旅游业已开始重启。
今年下龙狂欢节吸引2000多名专业和业余歌手和演员参加，分为4个活动，即开幕式、礼仪、文艺表演和游行活动。
文艺演出活动主题为“来自海滨城市下龙的问候”，歌颂祖国家乡及下龙市。游行活动分为5个主题，即下龙-遗产城市、传奇的下龙湾、东盟清洁旅游城市、下龙-安全、友好和颇具吸引力目的地、奇观与第31届东南亚运动会闪亮。狂欢节期间还举行烟花秀活动，营造热闹的节日氛围。
*29日晚，主题为“遗产之地”的2022年广宁奥黛节在广宁省锦普市白子龙海滩举行。原国会主席阮氏金银、国家副主席武氏映春和原国家副主席阮氏缘出席活动。
2022年广宁奥黛节介绍20个奥黛系列，从广宁省风土人情吸取灵感，推崇越南传统奥黛之美，通过奥黛传播广宁省文化特色。（完）