2022年上半年越南贸易顺差达7.1亿美元

据统计总局6月29日上午公布的数据显示，今年上半年货物进出口总额达3.7117亿美元，与去年同期相比增长16.4%，其中出口增长17.3%，进口增长15.5%。货物贸易顺差达约7.1亿美元。

上半年，国内经济部门贸易逆差159.7亿美元，外资部门（含原油）贸易顺差166.8亿美元。

具体，6月份，货物出口额约达326.5亿美元，环比增长5.6%，与去年同期相比增长20%。今年第二季度，出口额约达968亿美元，同比增长21%；与今年第一季度相比增长8.7%。

今年上半年，货物出口额约达1859.4亿美元，同比增长17.3%。其中，国内经济部门达492.6亿美元，增长20%；外资企业（含原油）达1366.8亿美元，增长16.3%。

上半年，28类产品出口额达10亿美元以上，占出口总额的90.6%；5类产品出口额达100亿美元以上，占57.8%。

统计总局还指出，6月份货物进口额约达323.7亿美元，环比下降0.8%。第二季度，进口额达976亿美元，同比增长15.7%，与第一季度相比增长11.3%。

上半年，货物进口额约达1852.3亿美元，同比增长15.5%；30类产品进口额达10亿美元以上，占进口总额的87%。

关于上半年进出口市场，美国是越南最大出口市场，对美国进口额约达559亿美元。中国是越南第二大出口市场，出口额达613亿美元。

上半年，越南对欧盟贸易顺差达155亿美元，同比增长39%；对中国贸易逆差350亿美元，增长21.7%；对韩国贸易逆差211亿美元，增长39.5%；对东盟贸易逆差65亿美元，下降10.9%；对日本贸易逆差4.63亿美元，下降39.9%。

为了推动货物出口，工贸部要求各行业协会和出口企业在与外国企业签署合同时需采取预防风险的措施，在选择支付银行方面保持谨慎。此外，各家企业需充分利用越南与各国所签署的15项自贸协定的优惠等。（完）