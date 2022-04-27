2021年省级竞争力指数年度报告：广宁省继续位居全国榜首

27日上午，越南贸易与工业联合会（VCCI）在河内举行《2021年越南省级竞争力指数（PCI）年度报告》发布会。



该报告是通过获取11312家企业的信息分析总结而得出的。其中在全国63个省市营业的私营企业10127家，在全国22个省市营业的外资企业1185家。



据今年省级竞争力指数排名，广宁省以73.02分继续位居榜首。这是连续第五年广宁省在省级竞争力指数排行榜上名列前茅。广宁省市场准入和行政手续办理时间费用两个成分指数也居全国第一，分别获得7.98和8.52分。



继广宁省之后为海防（70.61分）、同塔（70.53分）、岘港（70.42分）、永福（69.69分）、平阳（69.61分）、北宁（69.45分）、承天顺化（69.24分）、巴地头顿（69.03分）和河内（68.6分）等省市。

省级竞争力指数报告由VCCI在美国国际开发署（USAID）的援助下进行的，目的在于对越南各省市政府经济运行质量、营商环境便利和友好水平和行政改革努力等进行评价，从而促进私营经济部门的发展。



VCCI主席范进功表示，自2005年发布以来的该报告已体现出各地方经济运行质量有所改善 。2021年原始PCI分数达65.53分，高于2020年的原始PCI分数，并从2017年至2021年呈现逐年增长趋势。



美国驻越南大使马克·纳珀(Marc E. Knapper)强调，美国政府对17年来与VCCI合作，将PCI这一指数成为投资者欲在越南寻找投资机遇的重要工具感到自豪。该工具已刺激各地方改善经济运行质量。



马克·纳珀表示，为了维持对外国投资者的吸引力，越南需为企业办理具有建设工程的投资项目创造更加便利条件；推进返消极和腐败现象工作；继续改善基础设施质量和提高人力资源质量等。（完）