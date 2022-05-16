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2021年柯瓦列夫斯卡娅奖：女知识分子是国家发展事业中的重要人资资源
越南妇女联合会中央委员会主席何氏娥在开幕式上发表讲话时表示，柯瓦列夫斯卡娅奖是颁发给女性科学家的首个国际奖项，旨在承认女性在科学研究、科学应用、技术、特别是在知识经济中扮演关键作用的自然科学等领域上所作出的贡献。
由于深刻认识到包括女性知识分子在内的知识分子队伍的重要作用，何氏娥承诺，越南妇女联合会将更专注于研究领域，并建议党和国家继续出台合适的主张和政策，进一步提高女性知识分子队伍的数量和质量。
何氏娥相信，在日益方便的学习和研究环境中以及在党和国家对科技与教育事业的关注下，女性科学家将有更多的机会可以为国家科学领域的发展贡献力量。
在颁奖仪式上，国家副主席阮氏映春同越南妇女联合会中央委员会领导向胡志明市国家大学下属自然科学大学副校长阮氏青教授和芹苴大学农业系教师阮明水教授等两名优秀女性科学家授予2021年柯瓦列夫斯卡娅奖。此外，柯瓦列夫斯卡娅奖委员会向在学习上取得优秀成绩的3名女生颁发2021年柯瓦列夫斯卡娅奖。
由于深刻认识到包括女性知识分子在内的知识分子队伍的重要作用，何氏娥承诺，越南妇女联合会将更专注于研究领域，并建议党和国家继续出台合适的主张和政策，进一步提高女性知识分子队伍的数量和质量。
何氏娥相信，在日益方便的学习和研究环境中以及在党和国家对科技与教育事业的关注下，女性科学家将有更多的机会可以为国家科学领域的发展贡献力量。
国家副主席阮氏映春同越南妇女联合会中央委员会领导向两名优秀女性科学家授予2021年柯瓦列夫斯卡娅奖。图自越通社
在颁奖仪式上，国家副主席阮氏映春同越南妇女联合会中央委员会领导向胡志明市国家大学下属自然科学大学副校长阮氏青教授和芹苴大学农业系教师阮明水教授等两名优秀女性科学家授予2021年柯瓦列夫斯卡娅奖。此外，柯瓦列夫斯卡娅奖委员会向在学习上取得优秀成绩的3名女生颁发2021年柯瓦列夫斯卡娅奖。
借此机会，武氏映春还向上述三名女生颁发奖学金，以表彰和鼓励其学习精神，并希望其继承历代科学家的优良传统，勤奋学习为国争光。
柯瓦列夫斯卡娅奖自1985年创办以来共向在自然科学领域上取得优异成绩的50名个人和21个集体颁奖。
（完）
柯瓦列夫斯卡娅奖自1985年创办以来共向在自然科学领域上取得优异成绩的50名个人和21个集体颁奖。
（完）