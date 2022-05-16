2021年柯瓦列夫斯卡娅奖：女知识分子是国家发展事业中的重要人资资源

借此机会，武氏映春还向上述三名女生颁发奖学金，以表彰和鼓励其学习精神，并希望其继承历代科学家的优良传统，勤奋学习为国争光。



柯瓦列夫斯卡娅奖自1985年创办以来共向在自然科学领域上取得优异成绩的50名个人和21个集体颁奖。

（完）