2020年越南邮票展在河内正式开幕

6月24日上午，越南信息与传媒部同越南邮政总公司和越南邮票协会在河内联合举行了题为“越南融入与发展”的2020年国家邮票展(Vietstampex 2020)。这是越南目前规模最大的邮票展，展示了120套邮票集和500个邮票框。



越南信息与传媒部副部长范英俊透露，国家邮票展览会于1998年首次举行。自2000年以来，该展会成为越南信息传媒部与越南邮政总公司和越南邮票协会联合每五年举行一次的活动。按计划，2020年越南邮票展于2020年举行，但受新冠肺炎疫情的影响，该展会被迫推迟到2022年。

2020年越南邮票展吸引了老集邮者和青年集邮者的参与。展会上展示的邮票数量显著增加，邮票质量在知识、审美和主题等方面都得到了显著改善。



以500个邮票框的规模，此次邮票展以独特的绘画语言表达方式为观众带来通过每一套邮票集了解越南及世界各国的风土人情和文化特色，越南民族显赫的历史篇章以及民族解放英雄、越南革命的伟大领袖——胡志明主席等的有趣体验。



2020年越南邮票展于6月14日至26日在越苏友谊劳动文化宫举行。展会期间还将举行多场有关邮票的专题研讨会以及全国邮票俱乐部的交流活动。（完）