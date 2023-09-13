200名志愿者为第九届全球青年议员大会做好准备

经越共中央政治局的批准和各国议会联的同意，越南国会于2023年9月14日至17日在河内召开第九届全球青年议员大会。



截至9月12日，第九届全球青年议员大会确认76个国际代表团参会，其中国际代表300余人，国内代表数百人。此次会议是介绍越南经济发展和推广越南风土人情以及传统文化的良机。



胡志明共青团中央委员会第一书记裴光辉表示，为这一重要活动做出准备，胡志明共青团已从报名参加的2000人中选出了200名联络员和志愿者。他们都是具有能力、学习成绩良好并屡次参加志愿者活动的优秀团员和青年。



河内外贸大学学生阮武河眉代表200名联络员和志愿者发表讲话时表示，联络员和志愿者将努力完成第九届全球青年议员大会组委会交办的任务，为会议成功举办献上力量。（完）