20亿美元人工智能数据中心将在胡志明市建设

胡志明市科学技术局与Accelerated Infrastructure Capital领导签署人工智能数据中心项目合作备忘录。图自越通社

3月11日，胡志明市人民委员会与投资联合体和国际合作伙伴就位于新富中工业区的人工智能数据中心项目举行工作会谈。



会上，胡志明市领导见证了胡志明市科学技术局与在数据中心开发和运营方面拥有丰富经验的国际投资公司Accelerated Infrastructure Capital (AIC)关于在新富中工业区投建人工智能数据中心（AI Data Center）的合作备忘录签字仪式。



该项目预计于2026年4月30日动工兴建，总投资额约21亿美元，由AIC联合体与京北城市发展总公司（KBC）及其他合作伙伴共同实施，包括数据中心、区域基础设施、设备、电力、供水排水和‌图形处理器（GPU）等组成部分。预计项目投资总额将在2027年第一季度末全部拨付。



人工智能数据中心采用高标准的技术设计，具有节能和环保特点。项目的头一阶段将建设人工智能工厂，容量达50MW，包括约2.8万个‌图形处理器单元。该项目将按照既定路线图进行商业运营，提供计算能力，满足国内外客户对人工智能、高性能计算以及越南对主权人工智能的需求。



该项目有望吸引更多高科技企业、研究与开发中心（R&D）、人工智能公司、云计算企业以及半导体产业链，为提升胡志明市发展水平和竞争力注入新动力。



胡志明市科学技术局局长林廷胜认为，对于胡志明市等特殊都市来说，对现代数据基础设施建设发展投资不仅为了满足眼前的需求，更具有长期的战略意义，为数字经济、知识经济以及城市的数字化转型奠定基础。作为人工智能数据中心项目投资工作组的常设机构，市科学技术局与相关部门、行业及投资方紧密合作，及时引导并解决出现的困难和问题；确保投资、土地、建设、环境和技术基础设施等相关手续办理流程符合法律规定，推动项目按时高质高效推进。



从投资方的角度来看，AIC集团联合创始人奥利佛·琼斯（Oliver Jones）指出，项目的技术确保符合发展趋势，达到高技术标准，节能且环保。项目旨在建设现代化、达到国际标准的数据基础设施；推动人工智能在各行业和领域中的研究与应用；为形成胡志明市创新创造、科技研发生态系统并推动该市数字经济发展做出贡献。



胡志明市承诺将继续打造便利、稳定和透明的投资环境，同时完善相关机制和政策，以吸引数字基础设施和高科技项目，着力将胡志明市建设成为区域内重要的人工智能和数字技术计算基础设施中心。（完