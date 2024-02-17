1979年祖国北部边境保卫战硝烟已散去了，但曾在高平这个边疆地带参加边境保卫战的老战士和当地居民永不忘记该事件。战争后，高平经济基础设施遭受严重损失，剩下的只是废墟。然而，该省干部、战士和人民始终团结一心，战胜各种困难和挑战，携手建设和平的边境，温饱和富饶的家乡。

春节期间记者们已来到这片土地，与曾参加边境保卫战的老战士会面，倾听他们讲述难忘的抗战故事。记者已同老战士们造访了各交火地，给各位英烈上香。

到目前，在党和国家的关注和投资下，昔日的高平边境地区已从贫穷、落后、荒废的地方已发展成为富饶的省份。该省城乡面貌焕然一新，现代和文明发展。

展开落实越共高平省委员会于2016年7月4日签发关于“建设全面强大的边境地区”的第5号决议，各级政府已努力注重推动经济社会发展，提高人民生活水平。该省已有效实施国家目标计划，集中推动农林业发展，推进经济结构调整，消除贫困。此外，该省还争取中央的投资资金来扩建通往口岸的交通公路、边境环路、保卫边境安全的巡逻道路等。

高平省已确定推动口岸经济发展和旅游经济为支柱。2023年，该省进出口额达近7亿美元，每年增长近10%。高平省接待游客人数约达190万人次，超出既定计划的12%，较2019年新冠肺炎疫情爆发前增长23%。其中外国游客约达3.4万人次。

高平省人民委员会主席黄春英表示，为了加快经济社会发展，该省正集中改造交通基础设施，缩短与地区内各地方的发展差距。注重推动口岸经济发展。从2021年至今，高平省口岸经济区内新签项目9个，注册资金超4370万人次，截至目前累计国内外投资项目64个，注册资金9.639万亿越盾，其中43个项目已完成并投入运营。

预计，高速公路在竣工投入使用后将为高平省发展注入强劲动力。此外，该省还关注边境安全保护工作，开展各级政府之间的对外工作、民间外交，积极配合打击犯罪，维护边境安全。

战争已过去，边疆省份高平省省上正呈现蓬勃活力。（完）