1975年4月12日， 第9军区加强对敌军基地的进攻。西贡—嘉定市委常务委员会通过准备参加战役的决议，并向各单位以及配合主力部队作战的各支力量下达了任务。

4月12日下午，在位于禄宁县西部的解放西贡战役指挥部，政治局委员、总参谋长、战役总司令文进勇大将向第3团下达参加解放西贡—嘉定战役的任务。

为解放西贡战役做好准备，当天，第3团320B师向同帅地区集结。

同一天，西贡—嘉定市委常务委员会召开会议，通过决议，紧急筹备解放城市的战役，并向基层各单位和配合主力部队作战的各支力量下达任务。市委指导做好群众起义的准备工作，散发传单，发展力量；各级加紧增派干部、党员和群众基础建设。

城市特工力量牢牢掌控各特工小组和武装群众，做好随时发动群众起义的准备。外围部队奉命随时准备向市区推进。

为战役提供保障的后勤力量（包括第210、814、235、220、230、240队）已全面展开，并与市郊和市内的后勤基础密切协同，接应中央支援，构建起覆盖广泛、环环相扣的后勤保障网络。

1975年4月12日，第9军区部队发起进攻，重创巴仓支区、平明支区和东城分支区，歼灭并迫使敌军撤离13个据点，解放后江南岸一段区域。永隆地方部队歼灭保安营后方基地及美顺分支区，迫使敌军撤离12个碉堡。

在芹苴战场，4月12日夜间，第20团突围至弯道公路外侧；而第10团和第2团因遭封锁，与敌军展开激烈战斗，数日后才成功突围。敌军对弯道公路内外展开追击与清剿，企图歼灭仍在芹苴市区及省内坚守的我方力量。同时，敌人将第4团大部分兵力集中于芹苴，进行防守，以及动员各机关的约50%的士兵部署到高楼、前哨和其指挥机构所在地执行守备任务。

当天17时，解放军使用缴获的105毫米火炮，向平明支区、丐云（Cái Vồn）训练学校、茶诺机场、丰营小区、美国驻芹苴总领事馆、伪军第4军区司令阮科南的指挥所与私宅进行炮击。（来源：《越南人民报》）