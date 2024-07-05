1954年奠边府大捷和《日内瓦协议》知识竞赛在老挝举行

越南驻老挝沙湾拿吉省总领事邓氏海心，沙湾拿吉省教育和体育厅领导，旅居老挝沙湾拿吉省越南人协会代表和沙湾拿吉省老越友谊高中学校师生家长等代表参加。 组委会代表透露，本次知识竞赛目的在于让学生们更加了解越南与老挝革命之间的联系，这是在抗美时期建立越老战斗联盟的基础，从而在民族解放和当前国家发展事业中将两国人民命运联系在一起。

沙湾拿吉省教育和体育厅副厅长阿努索内·绍蒂翁（Anousone Soutthivong）在仪式上发表讲话时表示，本次竞赛让学生们深入了解1954年奠边府大捷和《关于停止越南战事的日内瓦协议》的活动，同时是对越南党、国家和人民一直向老挝提供宝贵、及时和有效的帮助深表感谢的机会。

老越友谊高中学校学生凯木·范通（Khaimuc Phamthong）表示，奠边府大捷是越南人民顽强不屈的精神、智慧和创造力的光辉象征。虽然70年已过去，但奠边府大捷的历史教训在当前革命事业中仍然具有宝贵的价值，是越南人民改革事业的巨大鼓舞和动力，实现“民富、国强、社会民主、公平文明”的目标。

最终结果揭晓，组委会向获奖的学生颁发了1个一等奖、2个二等奖和3个三等奖。（完）