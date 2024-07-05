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1954年奠边府大捷和《日内瓦协议》知识竞赛在老挝举行

越通社驻老挝记者报道，7月4日，越南驻老挝沙湾拿吉省总领事馆同老挝沙湾拿吉省教育和体育厅、旅居老挝沙湾拿吉省越南人协会和老挝沙湾拿吉省老越友谊高中学校在沙湾拿吉省联合举行1954年奠边府大捷和《关于停止越南战事的日内瓦协议》知识竞赛。

越南驻老挝沙湾拿吉省总领事邓氏海心，沙湾拿吉省教育和体育厅领导，旅居老挝沙湾拿吉省越南人协会代表和沙湾拿吉省老越友谊高中学校师生家长等代表参加。 组委会代表透露，本次知识竞赛目的在于让学生们更加了解越南与老挝革命之间的联系，这是在抗美时期建立越老战斗联盟的基础，从而在民族解放和当前国家发展事业中将两国人民命运联系在一起。

 

沙湾拿吉省教育和体育厅副厅长阿努索内·绍蒂翁（Anousone Soutthivong）在仪式上发表讲话时表示，本次竞赛让学生们深入了解1954年奠边府大捷和《关于停止越南战事的日内瓦协议》的活动，同时是对越南党、国家和人民一直向老挝提供宝贵、及时和有效的帮助深表感谢的机会。

老越友谊高中学校学生凯木·范通（Khaimuc Phamthong）表示，奠边府大捷是越南人民顽强不屈的精神、智慧和创造力的光辉象征。虽然70年已过去，但奠边府大捷的历史教训在当前革命事业中仍然具有宝贵的价值，是越南人民改革事业的巨大鼓舞和动力，实现“民富、国强、社会民主、公平文明”的目标。

最终结果揭晓，组委会向获奖的学生颁发了1个一等奖、2个二等奖和3个三等奖。（完）

越通社

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越南陆地边境地区经济发展科学研讨会在河内举行

越南陆地边境地区经济发展科学研讨会在河内举行

7月5日，越南社会科学翰林院在河内举行题为“当前越南陆地边境地区经济发展：现状和问题”的学术研讨会。这是“在当前形势下整体研究越南陆地边境地区，促进社会经济发展，确保政治安全”活动框架下的一项活动。 宗教研究院院长、计划主任周文俊副教授致开幕式时强调，该研讨会是各科学家和划策家以及代表们确定近年来陆地经济发展成就和边境地区经济发展挑战和障碍，提出有效可持续发展边境地区经济的措施的论坛。
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