15家企业获得东盟职业安全和健康网络奖

越通社驻东南亚记者报道，近日，缅甸劳动就业与社会保障部以线上形式举行东盟职业安全和健康网络（ASEAN-OSHNET）奖第四次颁奖仪式，15家企业获奖。

东盟

秘书长林玉辉（Dato Lim Jock Hoi）在颁奖仪式上向获奖企业表示祝贺，表彰他们通过在工作场所采用有关安全和健康的高标准来提高劳动者的应变能力，并强调其对促进后疫情时代复苏具有重要意义。

文莱Megamas Training Sdn Bhd公司、柬埔寨Olive Apparel公司、印度尼西亚Petrosea Support Facilities公司、马来西亚FGV Sahabat 11 Plantation 公司、缅甸Shwe Taung水泥公司、新加坡Testing Inspection & Solution 公司和泰国Thai Summit Harness Public公司等7家企业获得东盟职业安全和健康优秀奖。

另外，文莱Bandtree Sdn Bhd公司、柬埔寨Marvel服装公司、印度尼西亚Tirta Gajah Mungkur 公司、老挝LG Consulting & Construction Sole公司、马来西亚Tech Food Ingredients Sdn Bhd公司、缅甸Shwe Phe Oo 茶叶和茶粉厂、新加坡Penguin Engineering & Construction Pte Ltd公司和泰国Thai Containers Group集团等企业获得东盟职业安全和健康良好实践奖。

据悉，东盟职业安全和健康网络奖于2016 年创办，已授予多家在职业安全与健康方面达到高标准的企业。这项奖励展示了东盟在促进公私伙伴关系所做出的承诺，意在改善本地区职业安全卫生工作。（完）