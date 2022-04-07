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12岁以下儿童的新冠疫苗4月9日运抵越南

由澳大利亚政府捐赠的近100万剂5至12岁以下儿童使用的新冠疫苗即将运抵越南。
澳大利亚政府捐赠的近100万剂5至12岁以下儿童使用的新冠疫苗即将运抵越南。

越南卫生部的消息，越南将于4月9日接收第一批近100万剂疫苗，第二批和第三批预计将分别于4月13日和18日运抵越南。

5至12岁以下儿童疫苗接种工作将在疫苗质量检查完成后立即开展。

此前，越南卫生部批准使用Moderna和Pfizer两款疫苗给5至12岁以下儿童接种。卫生部要求注射两剂同款疫苗，不许混用其它mRNA疫苗。

卫生部将为5至12岁以下儿童接种新冠疫苗确定为2022年的重点工作，旨在保护儿童健康，为儿童上学、玩乐和家长安心工作创造便利条件。（完）
 

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越南要求中国停止在东海的军事化行为

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7日下午，在外交部例行记者会上提及中国将东海上部分岛礁完全军事化的信息时，外交部副发言人范秋姮强调，“越南拥有充足的法律依据和历史证据来证明越南对长沙和长沙两个群岛拥有主权并符合国际法以及越南对符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的海域拥有主权、主权权利和管辖权”。
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