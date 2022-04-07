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12岁以下儿童的新冠疫苗4月9日运抵越南
由澳大利亚政府捐赠的近100万剂5至12岁以下儿童使用的新冠疫苗即将运抵越南。
据越南卫生部的消息，越南将于4月9日接收第一批近100万剂疫苗，第二批和第三批预计将分别于4月13日和18日运抵越南。
5至12岁以下儿童疫苗接种工作将在疫苗质量检查完成后立即开展。
此前，越南卫生部批准使用Moderna和Pfizer两款疫苗给5至12岁以下儿童接种。卫生部要求注射两剂同款疫苗，不许混用其它mRNA疫苗。
卫生部将为5至12岁以下儿童接种新冠疫苗确定为2022年的重点工作，旨在保护儿童健康，为儿童上学、玩乐和家长安心工作创造便利条件。（完）
据越南卫生部的消息，越南将于4月9日接收第一批近100万剂疫苗，第二批和第三批预计将分别于4月13日和18日运抵越南。
5至12岁以下儿童疫苗接种工作将在疫苗质量检查完成后立即开展。
此前，越南卫生部批准使用Moderna和Pfizer两款疫苗给5至12岁以下儿童接种。卫生部要求注射两剂同款疫苗，不许混用其它mRNA疫苗。
卫生部将为5至12岁以下儿童接种新冠疫苗确定为2022年的重点工作，旨在保护儿童健康，为儿童上学、玩乐和家长安心工作创造便利条件。（完）